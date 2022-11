Crisis en Gran Hermano 2022: picante pelea entre Alfa y Coti que generó una guerra en la casa

El video de la pelea fue censurado por la producción del reality show, pero sí están los clips sobre las explicaciones que dio cada uno a los demás. El primero fue Alfa, quien le relató a Cata, Romina, Thiago y Nacho: "Empiezo a buscar los jugos, había 5 o 6 y no están . Viene Coti, pone la riñonera y saca un jugo . Tenía como 4 ahí . Entonces le dije y me gritó, entonces le grité yo también . Enana del demonio ".

Siguiendo por este hilo, Thiago señaló: "Merendamos y cenamos todos juntos. La otra vez terminamos de comer, se hizo 4 tostadas y se calentó fideos con tuco. Tanta hambre no podes tener". Por eso, Walter volvió a criticar a la correntina. "Es angurria, es 'me voy a comer esto para que no se lo coma otro'", finalizó.

Pero este no fue el único clip difundido, sino que también está la conversación entre Coti y Romina. "Quería que le digas vos también que no te meta él, no solo yo", comenzó la participante de 20 años.

Ante estas palabras, la exdiputada aseguró: "A mí las peleas me cagan el día, no me quería meter. Lo único que yo escuché es que Alfa estaba buscando jugos. Yo lo escucho y no le digo nada. Después viniste vos, sacaste un jugo y empezaron a los gritos. Si yo veo que Alfa se está zarpando con vos, obviamente me voy a meter, pero no lo sentí así. Si me mete a mí, directamente le voy a decir".