Gran Hermano 2022: Coti y Nacho se pelearon a los gritos y explotó el escándalo

Tras un ida y vuelta con muchos gritos e insultos, Nacho la criticó adelante de todos: "Caprichosa, boluda. Por algo lo dicen todos, no solo yo". Ante esto, la pareja del Conejo decidió no quedarse callada y lo confrontó por última vez. "¿Lo dicen todos? ¿A ustedes les parece que lo que está diciendo Nacho está bien?", preguntó a Marcos, Agustín y Alexis, ante lo que le pidieron que no los involucre.

Al final del clip, Coti lo miró fijo y le hizo un gesto de que se va a ir, lo que podría ser una revelación de a quién va a votar durante la gala de nominaciones.