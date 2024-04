Florencia de Gran Hermano 2023 volvió a apuntar contra Coty: "Lo único que sabe hacer es..."

Ante esto, Nicolás buscó justificarse de la siguiente manera: "No la estoy defendiendo, estoy diciendo cómo lo veía de esa manera. No es defender hablar de otro punto de vista, eh". Así, continuó alejándose de quien fuera su pareja dentro de Gran Hermano 2023.

Florencia Regidor y Nicolás Grosman Gran Hermano 2023 Florencia no levanta el pie del acelerador y va con todo contra Nicolás. Capturas Telefe

Para finalizar, Florencia recordó otra situación que vivió en la casa y generó mucha tensión: "Por favor, lo único que me falta. Ella me bardeó a mí, no dijiste un choto y ahora la defendés". De esta manera, siguió apuntando contra Grosman y no parece posible que vayan a tener un acercamiento en los próximos días.

Embed Florencia: "Es una pena, por que tiene toda una vida por delante, es una piba hermosa y super talentosa y lo unico que hace y lo unico que sabe hacer es pelear, discutir y ser tramposa y vos la seguis defendiendo como un pelotudo"#GranHermano pic.twitter.com/cB0JSfwQuk — TRONK (@TronkOficial) April 29, 2024

