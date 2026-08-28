Cuándo es el feriado por Día del empleado de comercio en 2026: los rubros que estarán cerrados La fecha oficial es el 26 de septiembre, aunque todavía resta definir si habrá traslado. La medida alcanza a numerosos trabajadores del sector comercial. Por Agregar C5N en









El Día del Empleado de Comercio reúne a más de un millón de trabajadores en todo el país.

El Día del Empleado de Comercio se conmemora en Argentina cada 26 de septiembre, pero en 2026 la fecha cae sábado. Por este motivo, todavía queda aún por definir si el descanso será trasladado a otra jornada, de la misma manera como ocurrió el año pasado ante una situación similar.

La fecha fue establecida por la Ley 26.541 en 2009 y tiene alcance nacional para los trabajadores comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La jornada busca reconocer a quienes se desempeñan en distintas actividades vinculadas al sector mercantil.

Para este año, la incertidumbre está centrada en qué día se aplicará finalmente el asueto. En 2025, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladarlo al lunes 29 de septiembre, aunque todavía no existe una definición oficial equivalente para 2026.

Mientras se espera la confirmación, los trabajadores alcanzados por la normativa mantienen el derecho a no concurrir a sus puestos durante la jornada correspondiente sin que esto implique un descuento en sus salarios.

Cuándo es el feriado por Día del empleado de comercio en 2026 El Día del Empleado de Comercio se celebra oficialmente el 26 de septiembre. En 2026, esa fecha será sábado, por lo que todavía no se confirmó si el descanso se trasladará a otro día de la semana. Por el momento, según la información de la fuente, el gremio todavía no publicó una confirmación oficial sobre cómo se implementará el descanso durante 2026. La jornada alcanza a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Los rubros que estarán cerrados por el Día del empleado de comercio en 2026 El alcance de la jornada incluye a los trabajadores de distintas actividades comerciales contempladas por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Entre los principales rubros se encuentran: Supermercados.

Tiendas de ropa y calzado.

Perfumerías.

Casas de electrodomésticos.

Comercios mayoristas.

Comercios minoristas.

Otros establecimientos vinculados a la actividad comercial. Los establecimientos pueden inclinarse por abrir sus puertas durante esta jornada, pero no pueden obligar a los empleados alcanzados por la normativa a presentarse a trabajar. En caso de que un trabajador preste servicios, corresponde el pago adicional establecido para los feriados nacionales. El Día del Empleado de Comercio reúne a más de un millón de trabajadores en todo el país y constituye una jornada de descanso específica para quienes forman parte de este sector.