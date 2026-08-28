28 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo es el feriado por Día del empleado de comercio en 2026: los rubros que estarán cerrados

La fecha oficial es el 26 de septiembre, aunque todavía resta definir si habrá traslado. La medida alcanza a numerosos trabajadores del sector comercial.

Por
El Día del Empleado de Comercio reúne a más de un millón de trabajadores en todo el país.

El Día del Empleado de Comercio reúne a más de un millón de trabajadores en todo el país.

El Día del Empleado de Comercio se conmemora en Argentina cada 26 de septiembre, pero en 2026 la fecha cae sábado. Por este motivo, todavía queda aún por definir si el descanso será trasladado a otra jornada, de la misma manera como ocurrió el año pasado ante una situación similar.

El calendario de feriados 2026 contempla días no laborables con fines turísticos para favorecer los períodos de descanso y el movimiento turístico.
Te puede interesar:

No será en septiembre: cuando cae el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

La fecha fue establecida por la Ley 26.541 en 2009 y tiene alcance nacional para los trabajadores comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La jornada busca reconocer a quienes se desempeñan en distintas actividades vinculadas al sector mercantil.

Para este año, la incertidumbre está centrada en qué día se aplicará finalmente el asueto. En 2025, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladarlo al lunes 29 de septiembre, aunque todavía no existe una definición oficial equivalente para 2026.

Mientras se espera la confirmación, los trabajadores alcanzados por la normativa mantienen el derecho a no concurrir a sus puestos durante la jornada correspondiente sin que esto implique un descuento en sus salarios.

Cuándo es el feriado por Día del empleado de comercio en 2026

El Día del Empleado de Comercio se celebra oficialmente el 26 de septiembre. En 2026, esa fecha será sábado, por lo que todavía no se confirmó si el descanso se trasladará a otro día de la semana. Por el momento, según la información de la fuente, el gremio todavía no publicó una confirmación oficial sobre cómo se implementará el descanso durante 2026. La jornada alcanza a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Los rubros que estarán cerrados por el Día del empleado de comercio en 2026

El alcance de la jornada incluye a los trabajadores de distintas actividades comerciales contempladas por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Entre los principales rubros se encuentran:

  • Supermercados.

  • Tiendas de ropa y calzado.

  • Perfumerías.

  • Casas de electrodomésticos.

  • Comercios mayoristas.

  • Comercios minoristas.

  • Otros establecimientos vinculados a la actividad comercial.

Los establecimientos pueden inclinarse por abrir sus puertas durante esta jornada, pero no pueden obligar a los empleados alcanzados por la normativa a presentarse a trabajar. En caso de que un trabajador preste servicios, corresponde el pago adicional establecido para los feriados nacionales. El Día del Empleado de Comercio reúne a más de un millón de trabajadores en todo el país y constituye una jornada de descanso específica para quienes forman parte de este sector.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El calendario de agosto contempla nuevas jornadas de descanso en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

El último viernes de agosto será feriado y generará un fin de semana largo: a qué se debe

Habrá un nuevo fin de semana largo gracias al feriado del viernes 28 de agosto ¿En dónde?

Confirman un nuevo fin de semana largo: será feriado el viernes 28 de agosto

Feriado el próximo martes 25 de agosto ¿En dónde?

Será feriado el martes 25 de agosto: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar

La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Álvarez, detenido por la Policía.

Bebote Álvarez fue detenido: lo acusan de integrar una organización narco

La mujer deseaba que su novio viajara a Paraná a verla.

El peor final: pensó que había encontrado el amor, la estafaron y le robaron $30 millones

Rating Cero

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Última hora: reapareció la madre de Tini Stoessel en redes tras el escándalo familiar

Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.
play

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

La película sobre el femicida platense ya está disponible.

Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

La artista se aproxima a la pareja del astro y la modelo en medio de su drama familiar.

Mientras vive un conflicto familiar, Tini Stoessel tomó una decisión que la acerca a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Salieron a la luz los motivos por los que se distanciaron.

Contaron el motivo explosivo de la pelea entre Yanina Latorre y la mamá de Tini Stoessel

últimas noticias

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Última hora: reapareció la madre de Tini Stoessel en redes tras el escándalo familiar

Hace 9 minutos
play
Pappo y TC Coleman en la televisión argenitna en 2004.

Tony Coleman, el baterista que acompañó a Pappo y B.B. King, llega a Bernal

Hace 13 minutos
La película sobre el femicida platense ya está disponible.

Quiénes son los protagonistas de Barreda, la película que reconstruye el cuádruple femicidio de La Plata

Hace 25 minutos
Tini Stoessel, en guerra con su familia.

Más grave que el dinero: revelaron qué le quitó la familia a Tini Stoessel

Hace 28 minutos
La mamá admitió que tenía cosas que pagar.

Polémica en Chaco: una madre gastó la plata de los buzos de egresados de varios cursos

Hace 33 minutos