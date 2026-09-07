"Te gustan villeros", Tiago PZK adelantó una provocadora canción tras el cruce de Luck Ra y La Joaqui El cantante compartió algunos segundos de su próximo tema, en medio de la polémica que lo tiene como uno de los tres protagonistas del triángulo amoroso, luego de la separación de los cantantes. La indirecta que podría referirse a ella y el amigo que la defendió. Agregar C5N en









La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK en La Voz Argentina.

Tiago PZK, el tercero en discordia tras la separación de Luck Ra y La Joaqui, compartió en TikTok los versos "que no se entere / que sos como tu vieja, que te gustan villeros / Prendo tu chop / voy a tu country" como un adelanto de un nuevo tema, a dos meses de la ruptura del cordobés y la marplatense. Y enseguida se encendieron las alarmas por la indirecta que parece referenciarla.

Las redes sociales no tardaron en relacionar la canción con La Joaqui, luego de que ella confirmara que empezó a salir con alguien más luego de que Luck Ra la dejara. El cordobés llamó "ex gran amigo" al bonaerense en una publicación en la que insistió con que no le fue infiel a su ex.

El cantautor de 27 años había publicado en la misma red social un video con la canción Fue culpa tuya, una colaboración con el oriundo de Monte Grande, y eligió los siguientes versos: "De la muerte y los cuernos nadie se salvó / Yo pensé que sí, pero mi día llegó / Me enamoré y qué mal me salió / Todo lo que hice de nada valió".

@tiagottia sonido original - Tiago PZK Por otro lado, Facundo Guarino, amigo de La Joaqui, aseguró que la mano que se ve en una de las últimas fotos que compartió la cantante es de él y no de una pareja nueva como se había especulado. La aclaración la realizó una hora después de que la artista le respondiera a su ex en Instagram.

"Y para los odiadores seriales, me encanta que mi mano de empanada fatay haya generado tanto revuelo", deslizó Guari en sus historias.

La historia de Facundo Guarino defendiendo a La Joaqui. Cómo trascendió la relación entre Tiago PZK y La Joaqui La Joaqui fue vista junto a Tiago PZK y las hijas de la cantante durante una caminata matutina por el Ecoparque de Buenos Aires el último viernes y estallaron las especulaciones. La panelista Marcia Frisciotti, de la cuenta de Instagram Gossipeame, brindó los primeros detalles de ese encuentro en el programa Puro Show: "Se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos". Frisciotti agregó un dato adicional sobre la salida, vinculado a la compra de un souvenir con forma de burro, en referencia a las comparaciones que suelen hacerse en redes entre Luck Ra y el personaje animado de la saga Shrek.