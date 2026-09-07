Se conocieron detalles secretos del finde romántico de La Joaqui y Tiago PZK: "Estuvieron solos, encerraditos"

La escapada íntima a Cañuelas terminó de confirmar los rumores que circulaban desde hace semanas en la farándula. El cruce entre los tres artistas escaló rápidamente.

Se suma un nuevo capitulo en la trama de una de las separaciones más importantes del año.

Yanina Latorre dio a conocer detalles sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK , un vínculo que prendió fuerte en la farándula por tratarse de un ex amigo cercano de Luck Ra, expareja de la cantante . Según contó la conductora de SQP en sus historias de Instagram, la relación entre ambos artistas no sería tan reciente como se creía.

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"La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi (de Gossipeame) contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque", relató Latorre, aportando el primer indicio público de la cercanía entre ambos. Pero el dato más fuerte llegó después, cuando la panelista reveló un encuentro mucho más íntimo entre los dos cantantes.

"Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices", disparó Yanina, dejando en claro que la escapada había pasado completamente desapercibida hasta ese momento. Y agregó un detalle que llamó la atención: "No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar", en referencia a cómo ambos evitaron mostrar públicamente ese fin de semana que compartieron.

La confirmación del romance llegó en medio de un clima tenso entre La Joaqui y su expareja. Todo comenzó luego de que la cantante afirmara en Luzu TV que nunca había engañado a ninguna de sus parejas anteriores, un comentario que Luck Ra tomó como una indirecta y que terminó iniciando un cruce público entre ambos.

Según comentó La Joaqui al aire en Luzu TV, fue engañada en todas sus relaciones anteriores . "Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, pero la verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena", había expresado la cantante en el ciclo de streaming.

Ese comentario generó el enojo del artista cordobés, que decidió responder públicamente a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé", escribió Luck Ra, desmintiendo cualquier insinuación de infidelidad durante la relación.

En ese mismo descargo, el cantante confirmó de manera indirecta el romance entre su expareja y Tiago PZK. "Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo", escribió.

Luck Ra cerró su mensaje con un tono más reflexivo y conciliador. "Toca digerirlo y seguir, todo pasa. Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra", escribió.

Y agregó: "Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella. Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz nos haga".