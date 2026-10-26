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Preocupación en MasterChef: un participante sufrió un accidente y tuvo que ser asistido

El músico siguió en carrera luego de una curación rápida. El jurado buscó quitarle dramatismo durante la transmisión.

El percance habría ocurrido mientras cortaba cebolla

El percance habría ocurrido mientras cortaba cebolla, en plena elaboración de su receta.

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Hernán, cantante de Mala Fama, sufrió un pequeño accidente mientras preparaba uno de sus platos en MasterChef Celebrity (Telefe) y tuvo que ser atendido por un enfermero. La escena le aportó un momento de tensión al programa en las cocinas del reality, y Germán Martitegui se acercó a su estación para saber qué había pasado.

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.
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"¿Qué haces, Henri? ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste cortando cebolla?", le preguntó el chef al notar que algo le había pasado. En ese momento, la cámara abrió el plano y mostró al participante mientras el enfermero le revisaba el dedo y le colocaba un apósito.

Ante la consulta, el músico confirmó lo que pasó con una respuesta muy corta. "Exactamente", dijo. El percance habría ocurrido mientras cortaba cebolla, en plena elaboración de su receta. Al verlo asistido, el jurado buscó llevar tranquilidad y le restó dramatismo al asunto. "Bueno, no pasa nada", le expresó, y el programa siguió su curso

Por qué Telefe levantó la gala de eliminación de MasterChef el domingo

Los seguidores del reality que conduce Wanda Nara tendrán que esperar un poco más para conocer al próximo eliminado. El canal volvió a modificar su grilla, por lo que el domingo no emitió la cuarta gala de eliminación.

El motivo está ligado a los cambios en la programación de la semana. Una vez más, la señal priorizó el fútbol y transmitió el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores, que ocupó el horario habitual del ciclo y desplazó una de las emisiones previstas.

La semana anterior ya había pasado algo similar, también por un encuentro del torneo continental. Según la programación difundida tras el cambio, la nueva gala quedó prevista para el martes 27 de octubre, con una emisión previa el lunes 26.

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