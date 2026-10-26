26 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Serbia: Aleksandar Vui reconoció la derrota electoral frente a una lista impulsada por estudiantes

El movimiento estudiantil se impuso en las elecciones parlamentarias anticipadas del domingo, tras casi dos años de protestas contra el Gobierno.

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Elecciones en Serbia: Aleksandar Vui reconoció la derrota electoral frente a una lista impulsada por estudiantes

El expresidente de Serbia, Aleksandar Vui, reconoció la derrota de su espacio político en las elecciones parlamentarias anticipadas, realizadas el domingo, en las que la Lista de Estudiantes obtuvo una amplia ventaja sobre el oficialismo. Los primeros resultados difundidos por la Comisión Electoral de la República confirmaron el triunfo del movimiento opositor, que surgió de las movilizaciones universitarias contra el Gobierno.

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“Está claro que hemos perdido estas elecciones”, afirmó Vui ante sus seguidores en Belgrado, antes de que se conocieran los resultados definitivos. Según sus propias proyecciones, la lista estudiantil conseguiría entre 135 y 140 bancas en la Asamblea Nacional, integrada por 250 diputados, mientras que su coalición alcanzaría alrededor de 105 escaños.

De acuerdo con los datos oficiales publicados este lunes, la Lista de Estudiantes reunió 2.246.423 votos, equivalentes al 52,65% del total, frente a los 1.673.241 sufragios (39,22%) de la alianza encabezada por Vui. La participación electoral llegó al 68,78%, con más de 4,2 millones de votantes.

El resultado representa un fuerte revés para el Partido Progresista Serbio (SNS), que domina la política nacional desde 2012. Vui fue primer ministro entre 2014 y 2017 y luego ocupó la presidencia. En septiembre dejó ese cargo para encabezar la lista oficialista y competir por el puesto de jefe de Gobierno.

Tras admitir la derrota, el dirigente atribuyó el resultado a la influencia de los medios independientes y a una supuesta intervención de países europeos y del denominado “Estado profundo” de Estados Unidos. También anticipó que su espacio continuará en la oposición.

Cómo se formó la Lista de Estudiantes

La Lista de Estudiantes se consolidó como una alternativa política después de las protestas que comenzaron tras el derrumbe de una estructura de la estación ferroviaria de Novi Sad, el 1 de noviembre de 2024. El accidente causó la muerte de 16 personas y desató reclamos para que se investigaran las responsabilidades y presuntos hechos de corrupción vinculados con las obras públicas.

Las movilizaciones se extendieron durante casi dos años y reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país. En ese período, los estudiantes se convirtieron en uno de los principales focos de oposición a Vui, a quien cuestionaron por la corrupción y la concentración del poder.

El triunfo estudiantil abre una nueva etapa política en Serbia, un país de los Balcanes que es candidato a ingresar a la Unión Europea y que mantiene vínculos estrechos con Rusia y China. La conformación de la nueva mayoría parlamentaria será clave para determinar el rumbo del próximo Gobierno.

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