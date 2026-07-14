14 de julio de 2026 Inicio
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Murió Luisana Schönberger, una joven promesa del tenis argentino, en un violento accidente

La deportista de 16 años falleció tras el choque del auto en el que viajaba en Misiones. El conductor también perdió la vida y otros tres ocupantes permanecen internados, uno de ellos con pronóstico reservado.

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Luisana Schönberger falleció en un accidente de tránsito. 

Luisana Schönberger falleció en un accidente de tránsito. 

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El tenis argentino está de luto tras la muerte de Luisana Schönberger, una de las jóvenes promesas de la disciplina. La deportista de 16 años falleció este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en Eldorado, Misiones, cuando viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol que protagonizó un violento choque.

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En el siniestro también murió Renzo Retamozo, de 20 años, quien conducía el vehículo. Además, otros tres jóvenes de 17, 20 y 16 años sufrieron heridas de distinta gravedad y permanecen internados, mientras uno de ellos continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho ocurrió sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, cuando el Gol impactó contra un Toyota Corolla y, tras perder el control, cruzó hacia la vereda opuesta hasta estrellarse contra un árbol. La Justicia analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar cómo se produjo la secuencia.

Así quedó el auto en el que viajaba Luisana Schönberger.

Así quedó el auto en el que viajaba Luisana Schönberger.

La investigación y el dolor en el tenis argentino

Los registros incorporados al expediente muestran que el Volkswagen circulaba detrás de un Ford Escort, cuyo conductor logró esquivar al Corolla segundos antes del impacto. A partir de esa secuencia, los investigadores intentan establecer si ambos vehículos mantenían una maniobra previa al choque, mientras la Policía secuestró un tercer auto que podría haber estado involucrado.

De acuerdo con medios locales, los ocupantes regresaban de los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Como parte de las pericias, también se confirmó que el vehículo llevaba una bandera argentina colocada en la luneta trasera.

La noticia generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. Oriunda de Eldorado, Schönberger había alcanzado el cuarto puesto del ranking nacional Sub 10 y el tercer lugar del ranking regional Sub 14. La Asociación Argentina de Tenis (AAT), el Eldorado Lawn Tennis y el Instituto Superior San José, donde cursaba sus estudios, la despidieron con emotivos mensajes en las redes sociales.

"'Luchi' compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal. Desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación", escribieron desde la cuenta de X de AAT junto a una foto de la joven.

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