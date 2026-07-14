Heroico rescate en Formosa: un gendarme salvó a un padre y su hijo de las arenas movedizas

El rápido accionar del personal de seguridad evitó una tragedia en El Colorado, donde un menor y su padre quedaron atrapados en arenas movedizas. Ambos fueron rescatados antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Momentos dramáticos se vivieron en la localidad de El Colorado, a orillas del río Bermejo, cuando un chico cayó en una zona de arenas movedizas y comenzó a hundirse. Su padre, que intentó ayudarlo, también quedó atrapado sin poder salir.

La escena pudo terminar en tragedia, pero la reacción inmediata del gendarme Cristian Rojas, integrante del Escuadrón 5 Pirané, fue decisiva ya que logró sacar a ambos antes de que llegaran los equipos de emergencia. Rojas se encontraba en el lugar junto a su familia y acudió a ayudar de inmediato.

La información fue publicado por Full Radio Formosa, un medio local que pudo acceder al video del momento del dramático rescate y lo difundió en sus redes sociales.

Instantes después del rescate realizado por el gendarme, llegaron al lugar patrulleros de la Policía, dotaciones de Bomberos y ambulancias, que brindaron asistencia médica a las víctimas y aseguraron la zona. El operativo se extendió durante varios minutos para garantizar que no hubiera más personas atrapadas en el área de riesgo.

La reacción firme y oportuna de Cristian Rojas fue determinante, ya que su intervención evitó que el episodio terminara en una tragedia y permitió que padre e hijo fueran estabilizados rápidamente.

Cómo son las arenas movedizas de El Colorado, en Formosa

Las arenas movedizas de El Colorado, en la provincia de Formosa, se forman por las condiciones geológicas y sedimentarias del río Bermejo, un cauce muy dinámico que transporta enormes cantidades de sedimentos. Este río, con más de 1.450 km de extensión, aporta más de 100 millones de toneladas de material por año al sistema Paraguay–Paraná–Río de la Plata.

En su cuenca baja, donde predominan las llanuras y los suelos saturados de agua, la acumulación de sedimentos finos mezclados con corrientes subterráneas genera sectores inestables. Allí, el terreno pierde consistencia y se convierte en trampas naturales de arenas movedizas.

El fenómeno en el norte argentino se explica por la combinación de alta sedimentación, suelos blandos y saturación de agua en las orillas del Bermejo, que hacen que el terreno se comporte como un fluido y atrape a quienes lo pisan.