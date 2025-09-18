18 de septiembre de 2025 Inicio
Quién es Peter Lamelas, el emigrante cubano que pidió la "eliminación del peronismo y la izquierda"

El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina es médico y empresario. Nació en Cuba y emigró de niño a los Estados Unidos para huir del gobierno de Fidel Castro. Es amigo de Donald Trump y apoya a Javier Milei.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Peter Lamelas nació en Cuba y emigró a los Estados Unidos de niño, junto con su familia, para huir del gobierno de Fidel Castro. En sus redes sociales, se define como "cubano de nacimiento, americano por la gracia de dios".

Es médico y empresario. Fundador y ex director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención médica primaria más grandes del estado de Florida. El servicio cuenta con más de 42 clínicas.

Su historial profesional también lo vio ser parte de la Junta Directiva de la Urgent Care Association of America y formó parte de la Junta de Medicina de Florida, nombrado por el ex gobernador Jeb Bush.

A lo largo de su vida, el médico refugiado narró en numerosas ocasiones que sus orígenes lo llevaron a valorar la "libertad" y desconfiar de los sistemas políticos que limitan las oportunidades individuales, algo que confluye naturalmente con la visión del mundo que tiene Javier Milei.

Tras su victoria en las elecciones presidenciales, el 11 de diciembre de 2024, el presidente Donald Trump lo designó como el nuevo embajador en Argentina. En el mensaje de su nominación, Trump lo elogió como un "médico, filántropo y un increíble hombre de negocios" que ejemplifica el "sueño americano".

Las primeras declaraciones del flamante embajador ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país despertaron una fuerte reacción en la política argentina. En su comparecencia, Lamelas afirmó que recorrería todas las provincias para evitar que los gobernadores negocien proyectos de desarrollo con "fuerzas externas como China".

El diplomático había expresado que trabajaría para "la eliminación del peronismo y de la izquierda", a la que calificó como "un problema mayor". También manifestó su intención de "asegurar que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece".

Lamelas y Milei se conocieron en noviembre de 2024, durante una visita del presidente argentino a la residencia de Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach. Lamelas llegará para reemplazar a Marc Stanley, funcionario designado por Joe Biden.

