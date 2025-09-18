Video: el Chavo del 8 cayó preso en Río de Janeiro por tenencia de marihuana La Policía Militar lo detuvo en la ciudad de Miguel Pereira durante una requisa en un autobús. Fue imputado por uso y consumo de drogas y dejado en libertad tras prestar declaración. Por







El Chavo estuvo casi un día tras las rejas.

La Policía Militar detuvo en la ciudad de Miguel Pereira, en Río de Janeiro, a un joven disfrazado del Chavo del 8 que tenía marihuana en sus bolsillos mientras viajaba en autobús.

Según los agentes de la Operación Seguridad Presente, el vehículo circulaba de Japeri a Arcozelo y, durante una inspección, el hombre de 24 años, que vestía el clásico e inconfundible disfraz del Chavo, mostró un comportamiento sospechoso en el autobús. Al ser interrogado, confesó que tenía dos cigarrillos de marihuana para consumo personal.

En un vídeo difundido por los agentes, se puede ver que el joven entró esposado en la comisaría vistiendo el disfraz del Chavo, e incluso haciendo los mismos gestos que inmortalizó el personaje de Roberto Gómez Bolaños. Fue imputado por uso y consumo de drogas y dejado en libertad tras prestar declaración.