14 de septiembre de 2026 Inicio
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Quién es Joanna Wietrzyk, la atleta de Hyrox que ganó cubierta en sus propias heces y enfureció a sus competidores

Con tan solo 22 años, es una de las figuras en ascenso en esta competencia, pero cobró una inesperada notoriedad tras haber sufrido un ataque de diarrea en plena carrera, que no le impidió alzarse con la victoria.

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Joanna Wietrzyk alcanzó la fama en el mundo de Hyrox con tan solo 22 años.

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El incidente, que corrió como reguero de pólvora en redes sociales, causó indignación entre el público y medios especializados en la disciplina, que acusaron un "tratamiento especial" a la deportista, ya que, en un evento donde se penaliza escupir en la pista o tirarse agua encima, a ella se le permitió continuar, según acusan, por ser una atleta de élite y estar patrocinada por la firma Puma, que también es sponsor oficial de Hyrox.

El incidente escatológico de Joanna Wietrzyk en Hyrox

Durante el evento, la australiana sufrió un problema gastrointestinal severo que le provocó una incontinencia. Sin embargo, pese a haberse evacuado encima, no salió de la pista y perjudicó el rendimiento de otros participantes.

Joanna Wietrzyk, un figura en ascenso en el mundo de Hyrox.

Joanna Wietrzyk, un figura en ascenso en el mundo de Hyrox.

Lejos de abandonar el recorrido para preservar las normas, la australiana cruzó la meta y dejó rastros de heces tanto en el suelo como en las máquinas y alfombras que utilizaban el resto de los competidores, lo que provocó manchas, resbalones y disminuciones en el rendimiento.

Quién es Joanna Wietrzyk, la atleta de Hyrox que ganó cubierta en sus propias heces y desató la furia de sus competidores

Con tan solo 22 años, Joanna Wietrzyk es una de las estrellas australianas de mayor ascenso en Hyrox. Tras un paso por el tenis y el netball, la joven descubrió Hyrox mientras trabajaba como instructora del arduo entrenamiento F45 en Melbourne, en su país natal.

Luego, tras pocos meses de iniciada en este deporte, logró un tiempo de menos de 61 minutos en la categoría Pro Women en Brisbane, su tercer evento profesional, que la situó entre las cuatro mejores del mundo.

Joanna Wietrzyk y un sorpresivo incidente en Pekín.

Joanna Wietrzyk y un sorpresivo incidente en Pekín.

2025 fue su año de despegue, marcado por victorias en los principales eventos australianos de Hyrox en Melbourne, Sídney y Brisbane, lo que la llevó a obtener el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Hyrox.

Es una de las figuras del circuito mundial y es reconocida por su espíritu competitivo y su determinación.

El incidente escatológico de Joanna Wietrzyk en Hyrox

Durante el evento, la australiana sufrió un problema gastrointestinal severo que le provocó una incontinencia. Sin embargo, pese a haberse evacuado encima, no salió de la pista y perjudicó el rendimiento de otros participantes.

Lejos de abandonar el recorrido para preservar las normas, la australiana cruzó la meta y dejó rastros de heces tanto en el suelo como en las máquinas y alfombras que utilizaban el resto de los competidores, lo que provocó manchas, resbalones y disminuciones en el rendimiento.

Video: las imágenes de la atleta cubierta en materia fecal en Hyrox

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"A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", expresó este lunes en un comunicado la empresa, a la vez que indicó que Hyrox "aplica claros protocolos médicos y de biocontaminación".

La compañía indicó que lo ocurrido el pasado sábado en la capital china fue "una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".

"Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", añadieron.

Qué es Hyrox, la competencia de fitness indoor que crece en todo el mundo

Hyrox es una competición deportiva creada en 2017 que intercala ocho kilómetros de carrera con otros tantos ejercicios de fuerza con el objetivo de completarlo en el menor tiempo posible, se celebra en recintos de más de 20 países y cuya franquicia estaba valorada al cierre de 2025 en más de 600 millones de euros, según la revista Forbes.

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