Confirmaron la nueva relación de Rusherking: "Me cuida mucho"

A dos meses de haber blanqueado su separación de la China Suárez, todo indica que Rusherking ya tiene nueva pareja y se trata de Mar Lucas. A pesar de que no hay confirmación por parte de los protagonistas, la influencer rompió el silencio y dio detalles sobre su vínculo.

La charla se dio en el contexto de una entrevista con una reconocida influencer mexicana llamada Paola Sasso , quien no dudó en indagar por su nueva conquista.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1672384483792678912 El resumen mediático de #LAM



Dalma Maradona se confiesa en LAM.



Diego Brancatelli y Mauro Federico contra Mariana Brey.



¿Rusherking con nueva novia?



¡Y mucho más!



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/NgqRqsQX9h — América TV (@AmericaTV) June 23, 2023

“Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con el? ¿No andas con él?”, le dijo.

La joven no quiso arriesgarse, y, tras reírse tímidamente, respondió: “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”.

Ante esa contestación evasora, la mexicana insistió y le consultó por qué no tenían algo más que una amistad y Lucas finalmente comentó: "No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”.

“Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”. “Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguirle luchando”, concluyó la española.

La picante indirecta de la China Suárez a Rusherking: "Cuando vos..."

La actriz Eugenia "China" Suárez compartió un mensaje contundente a través de sus redes sociales, donde con una enigmática indirecta, dejó en claro sus sentimientos respecto a las relaciones y el amor propio.

En una publicación en sus historias de Instagram, la China Suárez compartió un mensaje que dejó a sus seguidores especulando sobre su intención. "Cuando vos descubrís tu valor propio, perdes interés en todo aquel que no lo ve", expresó la actriz en una placa en inglés, lo que sugiere que ha encontrado una nueva perspectiva sobre sí misma y ya no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece en una relación.

La frase en cuestión fue interpretada como una indirecta hacia su exnovio Rusherking, quien recientemente ha sido vinculado a otra persona. Aunque no menciona directamente al cantante, la coincidencia del momento y la contundencia del mensaje llevan a especular que la China está enviando un fuerte mensaje sobre su experiencia pasada.

Esta indirecta se produce dos meses después de la ruptura entre la China Suárez y Rusherking. Muchos expresaron su apoyo y admiración hacia la actriz por su "empoderamiento" y capacidad para valorarse a sí misma, ya que el mensaje de la actriz evidencia su determinación de crecer y encontrar su propio camino hacia la felicidad.