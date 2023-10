Confirmado: Ángel de Brito contó que levantarán un programa recientemente estrenado

EL conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó el rumor que se corría en las últimas semanas y tiene que ver con el final de Bien de Mañana , el programa de eltrece que conduce actualmente Fabián Doman. El rating no es el mejor y buscan volver a liderar las mañanas. ¿Qué pasará?

"Hacen un recambio y sale el programa de Doman. Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho, muchos me escribieron. Es típico, cuando te levantan, nadie te avisa antes ", indicó De Brito.

Sucede que el programa no rinde de la manera esperada y las autoridades buscan hacer un cambio. Para eso tuvieron en cuenta sus competencias y una de ellas es Mañanísima con Carmen Barbieri. Es por eso que la llamaron y la quieren para ocupar ese lugar.

De Brito explicó cuándo iniciará: "Donde está todo mal es en eltrece con las mañanas. Llega Carmen con su programa, que iba a pasar en algún momento... y el momento es noviembre". Lo que no se sabe es si comenzará con el mismo programa o cambiará de nombre y staff.

La salida de dos panelistas de LAM fue inesperada porque el programa se encontraba en un gran momento. Pero luego de que pasó el conflicto interno, Ángel de Brito reveló el verdadero motivo de la salida de la histórica Andrea Taboada y sorprendió: “No supo escuchar”.

Fue entonces que Nazarena Vélez le preguntó en broma: “¿Me vas a decir cuándo me vas a rajar?”. Y aprovechó para aclarar: “Yo acá les avisé a todas, algunos no supieron escuchar, algunas no quisieron entender. Pero acá se avisó”.