Levantaron el programa de Fabián Doman en El Trece y buscan rescindir su contrato

Fabián Doman no sigue en eltrece y no se sabe dónde trabajará.

En cuanto a los detalles, la periodista remarcó: "El decisor de eltrece me dijo: 'El producto no nos convence, creemos que la productora subestimó el horario y la competencia con Georgina. Los platos rotos los paga Doman, pero fue un problema de contenidos'". Así, intentaron justificar el deseo por deshacerse del conductor tras pocos meses desde su contratación.

Para finalizar, Calabró develó: "Hablé con el riñón de Doman, me dijo: 'Un periodístico necesita tiempo para estabilizarse'. Y me agregó que Fabián nunca estuvo convencido de esta vuelta. Él tiene un contrato de dos años con Kuarzo y ahora la productora tendrá que pagarle el contrato, negociar una rescisión de común acuerdo o reubicarlo". Esto último parece ser lo más complicado, ya que no hay más horarios que posibiliten un futuro del conductor de Bien de mañana en el canal.