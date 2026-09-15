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Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

La programación fue dada de baja de manera inesperada tras no alcanzar las expectativas de audiencia estipuladas.

El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Disney Channel tomó una drástica e inesperada determinación al retirar de su grilla de programación el certamen musical Popstars. A poco tiempo de su anunciado regreso a la televisión, los altos mandos del canal optaron por interrumpir las emisiones de la gran apuesta de entretenimientos sin brindar ningún tipo de comunicado formal para justificar la cancelación repentina.

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El motivo central que desencadenó el levantamiento del programa responde directamente a la mala respuesta por parte de la audiencia desde su primer episodio. El concurso de talentos no logró consolidar un piso de espectadores aceptable y cosechó números de rating marcadamente bajos, un desempeño muy por debajo de las expectativas de la producción que precipitó el final prematuro dentro del cable.

Sin embargo, la medida adoptada por la cadena internacional no altera la continuidad del ciclo en Telefe. Según reveló el periodista especializado Nacho Rodríguez, el reality show continuará saliendo al aire con normalidad a través del canal de las tres pelotas, emisora que mantiene los derechos de transmisión y seguirá emitiendo las galas para el público argentino.

El jurado de Popstars eliminó participantes

La decimotercera emisión del certamen musical por la pantalla de Telefe le dio continuidad a la exigente instancia de armonías iniciada en la entrega previa. En esta oportunidad, la competencia atravesó un punto de quiebre definitivo dentro del certamen, ya que el tribunal examinador decidió cortar la racha de tolerancia y dejó fuera del certamen a las primeras participantes de esta fase.

El extenso grupo compuesto por 40 concursantes obligó a los evaluadores a mantener acalorados debates para determinar el futuro de las jóvenes. La deliberación estuvo encabezada por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, quienes argumentaron la rigurosidad de la selección: “Estamos haciendo un filtro grande. Para pasar de etapa, las chicas tienen que tener ganas, actitud, liderazgo. Sin dudas deben tener presencia, ganas de enfrentar a los jueces y a los retos”.

En el primer tramo de las presentaciones, María Adolfina Pérez, Tiffany Arzouyán, Valentina Tellado, Brisa Alloco Bou, Sofía Hernández, Constanza Sapia y Oriana Ledesma Castillo lograron destacarse para obtener el pase directo. En tanto, un lote de doce aspirantes quedó en condición de duda hasta el desenlace de la jornada, cuando finalmente se resolvió el destino de cada una sobre el escenario.

Tras el extenso análisis final, las autoridades anunciaron la continuidad de nueve chicas, decretando al mismo tiempo el cierre del recorrido para Noelia Sánchez, María Lourdes Melaragno, Luna Etcheverry y Valentina Firpo. Las cuatro participantes resultaron primeras eliminadas de esta etapa al no alcanzar las exigencias artísticas requeridas por el tribunal.

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