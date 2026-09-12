12 de septiembre de 2026 Inicio
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"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Franco Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

El piloto argentino de Alpine no pudo ocultar su alegría tras una gran clasificación en el circuito de Madring y ya palpita lo que será la carrera de este domingo, en busca de terminar en la zona de puntos.

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El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

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"¡Vamos! Tremenda qualy hoy, adrenalina y vueltas top. Mañana vamos por unos puntitos... ¡Largamos P9!", expresó el bonaerense en una publicación que rápidamente generó gran repercusión entre los fanáticos. El festejo virtual del piloto de Alpine no fue para menos, ya que llegó luego de revertir las sensaciones desfavorables del viernes y meterse de manera categórica en la Q3.

Además de asegurar el noveno lugar en la grilla de partida, Colapinto superó a Arvid Lindblad y volvió a dejar en evidencia su rendimiento ante su compañero Pierre Gasly, quien quedó eliminado en la Q2 y arrancará desde el puesto 14. "Creo que no esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, iba a ser muy difícil. Pero hice una vuelta que fue una locura", precisó tras la clasificación.

Además, agregó: "Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería. Mañana será una carrera larga pero intentaremos sumar puntos. Creo que es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí, haber quedado noveno es un gran esfuerzo".

La "adrenalina" a la que hizo referencia en su posteo tuvo su punto máximo durante la Q2, cuando protagonizó un tenso momento en la curva 12, conocida como La Monumental. En dicho sector, el monoplaza sufrió un severo sobreviraje que lo puso peligrosamente de cola y al borde del choque contra el muro. Sin embargo, el argentino reaccionó con una rápida maniobra de precisión para evitar el impacto y mantenerse en pista. Fiel a su estilo distendido, restó dramatismo a la situación al declarar entre risas que fue "una linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy".

A pesar de esa complicación, logró cerrar giros muy consistentes para afianzarse entre los diez mejores de la parrilla, la cual estará encabezada por Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen. El pilarense explicó que este progreso fue fruto de haber trabajado junto a sus ingenieros hasta altas horas de la noche, repitiendo el intenso método implementado previamente en Monza.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1

Domingo 13 de septiembre

  • Carrera a 57 vueltas: 10 de la mañana

TV: Fox Sports

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