15 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

El exfutbolista confesó finalmente el profundo vacío y tormento clínico vividos tras colgar los botines. Su relato.

Por
La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

La reaparición del "Pocho" en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Redes sociales

El exdelantero de la Selección argentina Ezequiel "Pocho" Lavezzi rompió el silencio sobre su estado de salud tras la viralización de imágenes con temblores. Explicó que atravesó un fuerte cuadro de depresión luego de su retiro y que actualmente sigue un tratamiento médico constante.

Daniel Maldini mostró sus exámenes toxicológicos.
Te puede interesar:

Polémica en Italia: un jugador fue acusado de dar positivo de drogas tras protagonizar un accidente

“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento”, reveló el exjugador durante una entrevista televisiva con el exgoleador de Italia Luca Toni.

El deportista de 41 años aseguró que poco a poco se va recuperando y dejó un mensaje alentador para quienes atraviesan situaciones similares. “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”, enfatizó con firmeza.

El nacimiento de su hijo Vittorio en 2024 representó un pilar fundamental en su recuperación anímica cotidiana. “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo”, confesó visiblemente emocionado sobre su paternidad.

Intentando dejar atrás los momentos más difíciles, el exatacante se concentra plenamente en su bienestar y en su familia. Su testimonio busca llevar tranquilidad a los seguidores del deporte que se habían mostrado preocupados.

Ezequiel

Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

El apoyo que recibió Pocho Lavezzi del fútbol

El exfutbolista reconoció que no transitó este duro proceso en soledad gracias al respaldo de referentes del deporte. Entre ellos, destacó especialmente el vínculo cercano que mantiene con Lionel Messi, histórico capitán de la Selección argentina.

“Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, declaró sobre el astro rosarino. La relación entre ambos se consolidó profundamente durante los años compartidos en la Albiceleste.

Asimismo, valoró el acompañamiento constante de Sergio Agüero, Paolo Cannavaro y el inolvidable Diego Maradona. Al referirse al recordado ídolo popular, no dudó en definirlo con admiración como “un hombre excepcional”.

Lavezzi recordó las profundas charlas compartidas con Maradona durante las concentraciones, señalando que con él “se podía hablar de todo”. También relató cómo el Diez lo aconsejó priorizar a su familia ante un problema personal.

El cariño de sus excompañeros y del mundo del deporte ratifica el respeto cosechado a lo largo de su exitosa carrera profesional. Hoy, ese mismo respaldo colectivo acompaña al santafesino en su camino hacia la recuperación total.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la ida, Boca le ganó 1-0  San Pablo. 

Boca va al Morumbi en busca del pase a las semifinales de la Copa Sudamericana

El Allianz Arena de Múnich, que ya fue sede en 2012 y 2025, recibirá la final de la Champions League en 2028.

La UEFA confirmó las sedes para las próximas dos finales de la Champions League

Emanuel Mammana, defensor de Vélez.

Vélez: cómo sigue la salud de Emanuel Mammana tras ser operado de urgencia por una grave lesión

La Selección argentina jugará una serie de amistosos.

Bolivia, Burkina Faso y Benín: los amistosos de la Selección argentina elegidos por la AFA

Bielsa y la histórica medalla dorada con la Sub 23 de la Selección argentina en Atenas.

El día que Bielsa se quedó "sin energías": a 22 años de la renuncia que sacudió a la Selección argentina

Con un polémico gol de Haaland, el City se quedó con el clásico de Manchester. 
play

Manchester City venció al United con un polémico gol de Haaland en el que intervino Enzo Fernández

Rating Cero

La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

El cantante salió al cruce tras su desvinculación en el reality.

L-Gante rompió el silencio tras su conflictiva salida de MasterChef Celebrity: su explosiva declaración

Sol y Yipio, por la final de Gran Hermano.

Yipio vs. Sol: se filtró quién ganará la final de Gran Hermano: Generación Dorada

Su familia pidió privacidad para atravesar el duelo.

Conmoción por la muerte un famoso influencer a los 27 años: chocó y su auto se prendió fuego

últimas noticias

La reaparición del Pocho en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

Hace 10 minutos
La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

Hace 23 minutos
Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

Hace 35 minutos
El famoso programa no funcionó como esperaba la producción.

Impacto: levantaron una de las grandes apuestas de la TV en 2026 por bajo rating

Hace 45 minutos
play
El Estadio Ruca Che recibirá a la Copa Davis.

El Ruca Che de Neuquén: del origen de la Generación Dorada y el showbol de Maradona a la llegada de la Copa Davis

Hace 1 hora