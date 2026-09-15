Pocho Lavezzi habló sobre su salud después de las imágenes que generaron preocupación

El exfutbolista confesó finalmente el profundo vacío y tormento clínico vividos tras colgar los botines. Su relato.

La reaparición del "Pocho" en un evento deportivo generó dudas y especulaciones.

El exdelantero de la Selección argentina Ezequiel "Pocho" Lavezzi rompió el silencio sobre su estado de salud tras la viralización de imágenes con temblores. Explicó que atravesó un fuerte cuadro de depresión luego de su retiro y que actualmente sigue un tratamiento médico constante.

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“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento” , reveló el exjugador durante una entrevista televisiva con el exgoleador de Italia Luca Toni .

El deportista de 41 años aseguró que poco a poco se va recuperando y dejó un mensaje alentador para quienes atraviesan situaciones similares. “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir” , enfatizó con firmeza.

El nacimiento de su hijo Vittorio en 2024 representó un pilar fundamental en su recuperación anímica cotidiana. “Me cambió la vida. Me da muchísima alegría y me hace sentir vivo” , confesó visiblemente emocionado sobre su paternidad.

Intentando dejar atrás los momentos más difíciles, el exatacante se concentra plenamente en su bienestar y en su familia. Su testimonio busca llevar tranquilidad a los seguidores del deporte que se habían mostrado preocupados.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

El apoyo que recibió Pocho Lavezzi del fútbol

El exfutbolista reconoció que no transitó este duro proceso en soledad gracias al respaldo de referentes del deporte. Entre ellos, destacó especialmente el vínculo cercano que mantiene con Lionel Messi, histórico capitán de la Selección argentina.

“Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, declaró sobre el astro rosarino. La relación entre ambos se consolidó profundamente durante los años compartidos en la Albiceleste.

Asimismo, valoró el acompañamiento constante de Sergio Agüero, Paolo Cannavaro y el inolvidable Diego Maradona. Al referirse al recordado ídolo popular, no dudó en definirlo con admiración como “un hombre excepcional”.

Lavezzi recordó las profundas charlas compartidas con Maradona durante las concentraciones, señalando que con él “se podía hablar de todo”. También relató cómo el Diez lo aconsejó priorizar a su familia ante un problema personal.

El cariño de sus excompañeros y del mundo del deporte ratifica el respeto cosechado a lo largo de su exitosa carrera profesional. Hoy, ese mismo respaldo colectivo acompaña al santafesino en su camino hacia la recuperación total.