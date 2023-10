Conejo Quiroga no se rinde por Coti Romero: "Tendría una charla, sigo..."

En un principio el ahora participante de Bailando reconoció que es más difícil estar en el programa conducido por Marcelo Tinelli y que ahora se emite en América ya que “es más chocante y te juzgan en vivo, en la casa uno no se daba cuenta”.

Y si bien fue vinculado sentimentalmente con su bailarina, Quiroga aseguró que solo son buenos compañeros y que “no pasa nada”: “La quiero un montón porque es una compañera muy especial. Yo tuve ataques de pánico y ella me acompañó junto con el coach, Quique”.

cone bailarina.jpg

Además de formar parte del Bailando, el productor agropecuario también está emprendiendo un camino como actor, pero pese a ello reconoció que tuvo ataques de pánico le hubiera gustado estar acompañado de su expareja, Coti.

“Tuve ataques de pánico y me apoyé mucho en ella y le conté muchas cosas, justo cuando comencé a tener mucho trabajo. Y necesitaba que ella estuviera ahí. Pero por suerte ya estoy mucho mejor”, sostuvo.

Cómo está la relación entre Conejo Quiroga y Coti Romero

Ambos hermanitos dejaron el reality pero cumplieron su sueño de entrar al Bailando y si bien primero quisieron ingresar juntos cuando estaban en pareja, cuando rompieron los dos se seguirán cruzando en el vivo ya que son parte del certamen.

En ese contacto, el cordobés no pierde las esperanzas de reconquistarla aunque ella no solo estaría empezando un nuevo romance, sino que además lo tiene bloqueado de casi todos los medios digitales. Pero él se las ingenió para contactarlo por otro medio, como el correo electrónico.

Constanza Coti Romero y Alexis Conejo Quiroga de Gran Hermano Instagram @cotyrommero

Hace poco, la joven dejó que Marcelo Tinelli leyera en vivo los mails que el cordobés le envió expresando sus sentimientos. “Coti decidió exponer los mensajes, la verdad no me lo esperaba, pero porque la conozco no me extrañó, aunque me hubiera gustado que no lo haga. Me tiene bloqueado de todos lados por eso le mandé un mail para hablar pedirle una tregua de lo que estaba pasando porque cuando llego a casa después la paso mal”, reconoció en Buena Tarde, programa conducido por Lourdes Sánchez y Julieta Camaño.

Más allá del momento que parece estar cada vez más distanciados, el cordobés no pierde las esperanzas de volver a recomponer la relación y estar juntos. “Más allá de que lo que pasó con Coti tendría una charla para ver si volvemos. Sigo enamorado de ella. Siento que es la primera vez que me enamoré después de 30 años”, se sinceró sin esconder sus sentimientos por la oriunda de Caa Catí.