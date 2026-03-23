23 de marzo de 2026 Inicio
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"Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", el recuerdo de Tuny Kollmann a 50 años del golpe militar

El periodista recordó los duros momentos que le tocó atravesar durante la dictadura, el hostigamiento por parte de los militares, el temor en la vida cotidiana, y lo difícil que fue el exilio.

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El periodista Tuny Kollmann recordó los duros momentos que le tocó atravesar durante la dictadura. En diálogo con C5N, relató cómo era su vida en aquellos tiempos, el hostigamiento por parte de los militares, el temor a ser secuestrado y asesinado, y lo difícil que fue el exilio.

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"El 24 de marzo yo estaba en un departamento que me habían prestado. Militaba en el Movimiento Socialista de los Trabajadores, no tenía nada que ver con la guerrilla, pero ya estábamos en la clandestinidad, porque la Triple A te mataba", recordó Kollmann.

"La vida era cotidianamente el peligro de ir preso y que te maten, y que desaparezcas, y que no se supiera nada más de vos. Siempre teníamos que tener pensado qué íbamos a decir si nos paraba la policía, si nos bajaba de un colectivo. Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", agregó el periodista.

Kollmann remarcó que en aquellos años "no se podía hablar de nada", ya que "todo era un peligro". Además, subrayó que la presencia de los militares en los centros de educación, las universidades y las empresas era muy fuerte. "Estabas ahogado, esa era la situación", resumió. El contexto asfixiante lo empujó al exilio.

"Me tuve que ir del país porque yo me dedicaba a editar libros para el Partido Socialista. Se llevaron a mi mamá presa. El exilio era tremendo. No podíamos trabajar porque no te daban documentos. Revolvíamos los tachos para comer. Muchas noches vendíamos en la calle, de eso vivíamos. Era muy difícil todo. Era una desesperación por volver todos los días", concluyó.

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