23 de marzo de 2026 Inicio
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Querida Familia: un documental de C5N a 50 años del golpe con relatos íntimos de la dictadura

La producción del equipo digital del canal reconstruye historias a partir de cartas reales escritas durante el terrorismo de Estado.

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Querida Familia: C5N estrena un documental a 50 años del Golpe.

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El eje narrativo del documental está construido a partir de cuatro cartas escritas durante aquellos años, documentos que funcionan como archivo vivo y testimonio íntimo de una época atravesada por el terror. A través de esas palabras emergen relatos de encierro, exilio, desaparición y despedidas, que permiten reconstruir experiencias individuales dentro de un contexto colectivo.

La propuesta se apoya en un relato coral que reúne a cuatro entrevistados cuyas historias dialogan entre sí: la referente de derechos humanos Taty Almeida; la psicóloga y sobreviviente Ana María Careaga; Daniel Santucho, nacido en cautiverio; y Guillermo Amarilla Molfino, quien recuperó su identidad años después. Sus testimonios aportan distintas miradas sobre el impacto del terrorismo de Estado y permiten trazar un recorrido que va de lo personal a lo histórico.

El documental aborda distintos ejes que marcaron aquellos años: el inicio del proceso militar, la violencia sistemática, las desapariciones, la inminencia de la muerte y las estrategias para comunicarse en la clandestinidad.

El rodaje se llevó a cabo durante febrero en el auditorio Jorge Luis Borges y en las instalaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un espacio simbólico que también resguarda parte de la memoria documental de la dictadura, incluyendo correspondencia de la época .

Con una duración aproximada de 20 minutos, Querida Familia se suma a las producciones especiales por el 24 de marzo, con el objetivo de mantener viva la memoria y generar reflexión a través de historias reales que, a cinco décadas del golpe, siguen atravesando a la sociedad.

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