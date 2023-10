Coti Romero apunta a otro futbolista de River Plate: dejó a Esequiel Barco en el pasado

En un primer lugar, Coti Romero fue consultada en la pista del Bailando 2023 si estaba en una relación amorosa con algún futbolista y señaló: "No lo voy a quemar" . Pero algunos minutos después, Ángel De Brito le preguntó específicamente por Enzo Díaz y no quiso ocultar más la situación.

Coti Romero Enzo Díaz Coti Romero y Enzo Díaz, una relación inesperada. Redes sociales

Al respecto, la correntina señaló: "A mí me encanta él, me parece re lindo chico y soy de River. Nos empezamos a seguir nada más y ya empezó gente a bardearlo. Me tuvo que dejar de seguir y le mandé un mensaje pidiéndole disculpas. Me parece re lindo, dije me encanta... ¡Tiré cualquiera!". De esta manera, el lateral izquierdo del Millonario quedó en evidencia.

Para finalizar, Coti Romero remarcó: "Se ve que se asustó. No me invitó a salir, nada. No pasó nada, me parece un chico re lindo y no sé si tendrá pareja, pero no me metería con un chico que tiene pareja". Con esto último, apuntó contra su expareja Alexis "Conejo" Quiroga, quien protagonizó una escandalosa situación.