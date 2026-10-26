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Condenaron al cantante Chris Brown a ocho meses de prisión

Se debe a un ataque “brutal y sin provocación” en Londres, por un hecho ocurrido en 2023 dentro de un club nocturno contra el productor Abraham Diaw. En 2009, el músico había sido condenado por agredir a su expareja, Rihanna.

Chris Brown aceptó la responsabilidad de un cargo menor por alteración del orden público

Chris Brown aceptó la responsabilidad de un cargo menor por alteración del orden público

El cantante estadounidense, Chris Brown, fue condenado a ocho meses de prisión, con suspensión de la pena durante doce meses, tras declararse culpable de un ataque a un productor en una discoteca de Londres en 2023.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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El también actor aceptó la responsabilidad de un cargo por alteración del orden público tras protagonizar un enfrentamiento en el club nocturno Tape London contra el productor Abraham Diaw. Por el hecho, también estuvo involucrado el rapero Omololu Akinlolu, conocido como HoodyBaby, quien recibió una condena de cuatro meses de prisión suspendida durante el mismo periodo.

Luego que se declarara culpable, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres dictó una sentencia en suspensión, por lo que el artista evitará la cárcel a menos que cometa otro delito durante los próximos doce meses.

Se trató de un ataque brutal y sin provocación por parte de Brown y Akinlolu en una discoteca abarrotada, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima en la cabeza dos veces”, declaró la fiscal Claire Campbell tras conseguir la condena y agregó: “Continuaron la agresión mientras la víctima intentaba huir por el club. La víctima fue pateada mientras estaba sentada indefensa en el suelo”.

Por otra parte, el juez a cargo, Tony Baumgartner, advirtió al artista que mantuviera una conducta correcta durante los 12 meses de suspensión: “Tomo en cuenta su empleo y su dilatada trayectoria en la música. Su fama, éxito comercial y prestigio profesional no le dan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”.

El historial de Chris Brown en la Justicia

Esta no es la primera vez que Chris Brown tiene problemas judiciales vinculados a la violencia física y agresión pública. Es que, en 2009 fue condenado a cinco años de libertad condicional, trabajos comunitarios y terapia obligatoria luego de haberse declarado culpable por la agresión grave tras haber agredido físicamente a su entonces novia Rihanna en un auto camino a una premiación.

Además, cuatro años después agredió a un fanático que quería sacarse una foto con él en la puerta del hotel donde se estaba hospedando, por lo que se declaró culpable de agresión simple. Por el mismo hecho, por ser expulsado de rehabilitación por mala conducta y por violar la libertad condicional, pasó unos meses en prisión.

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