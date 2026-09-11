Horóscopo de hoy, sábado 12 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 12 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estos son los números de la suerte para hoy viernes 11 de septiembre, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Su buena disposición le abrirá las puertas en su empresa. Su condición física mejorará si sale a caminar.

(21 de abril al 21 de mayo)

Sentirá cierta nostalgia de un amor perdido. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Preste más atención a sus compañeros de trabajo. Buen momento para reducir el consumo de tabaco.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sentirá frustración al perder la paciencia con su pareja. Excelente momento económico. Los problemas del trabajo los resolverá sobre la marcha. Tome más calcio en su alimentación.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No debe confundir la amistad con el amor. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Hoy ayudará económicamente a un amigo. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Una buena alimentación es fundamental.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Procure no crearse conflictos en su trabajo. El estómago será hoy el protagonista.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con tantas reuniones, su relación de pareja se puede resentir. Desprenderse algo de dinero sin tanto miedo. Avalancha de trabajo. Controle la cantidad de lo que come.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Las «tapas» una noche no están mal, convertirlas en su dieta, sí.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Gastar menos es una buena inversión. Ningún problema en el trabajo, pero insista con sus proyectos. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Le costará ceder ante su pareja. Ahorre algo de lo que gana, la vida da muchas vueltas. Analice el porqué de esa desidia en el trabajo. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará enseguida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Puede que surja un romance. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo. Si nota molestias de tipo óseo o muscular, vaya al médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy será mejor que se olvide del amor. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Va a conseguir sus metas profesionales. Quizá padezca acidez de estómago.