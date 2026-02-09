¿Vuelve Patito Feo?: Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron una gira mundial “Amigas del corazón” se llama el tour global con el que las actrices repasarán el repertorio de la telenovela infantil que las unió para siempre. + Seguir en







Brenda Asnicar y Laura Esquivel publicaron un video de un proyecto en conjunto y revolucionaron las redes.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel anunciaron a través de sus cuentas de Instagram que realizarán una gira internacional donde repasarán los grandes éxitos de Patito Feo, la telenovela que las unió para siempre. Los fans de la serie y de las artistas inundaron las redes de mensajes llenos de emoción.

Desde hace días las actrices vienen subiendo contenido donde se las ve juntas y reavivaron la posibilidad de la vuelta de Patito feo. Pero finalmente le pusieron fin al misterio y a 19 años de su estreno, las intérpretes de Antonella y Patito anunciaron desde que volverán a los escenarios para realizar su gira global "AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amigas Del Corazón World Tour (@lauraybrendaworldtour) Las amigas y compañeras de una de las tiras más exitosas de la televisión argentina y que tuvo gran repercusión internacional, volverán a los escenarios para cantar juntas y revivir cada uno de los éxitos de la tira. La gira comenzará en abril y se presentarán en Uruguay el 24/4, Chile el 3/5, Perú el 7/5, Ecuador el 31/7 y México el 2/8. Además, también se presentarán en Europa donde la serie tuvo mucho éxito. Sin embargo, lo curioso es que en el flyer que compartieron las artistas, no revelaron si realizarán algún show en Argentina.

Brenda y Laura compartieron un video individual en cada una de sus cuentas, donde se las veía escuchando las canciones "Las Divinas" y "Ahora Qué", y terminaba con una llamada entre ambas que encendió al fandom de Patito feo. Luego continuó otro video en donde hablaban sobre un nuevo proyecto juntas. "Nosotras estamos bien, ¿y ustedes? 9-2, 13 hs (ARG)", escribieron junto al posteo, alimentando la posibilidad del regreso de la tira.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amigas Del Corazón World Tour (@lauraybrendaworldtour) Las entradas para estos shows estarán disponibles a partir del jueves 12 de febrero a las 13 horas. El concepto del show "Amigas del corazón" apunta a resignificar las historias que marcaron toda una generación. Las canciones icónicas de la serie serán reversionadas con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores que crecieron viendo Patito Feo pero hoy son adultos y que verán la evolución de aquellas niñas que hoy son mujeres profesionales.