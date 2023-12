Cómo fue la separación de una de las parejas más mediáticas del espectáculo: "Uno acepta..."

ximena capristo gustavo contijpg.jpg Nació Félix

Y reveló: “Siempre priorizamos a nuestro hijo y priorizamos nuestro amor que no se había terminado. Que no se había terminado y que siempre estuvo. Después de esa crisis no tuvimos otras. Llegamos a estar separados, pero mi hijo no se enteró nunca”.

Luego contó que se propuso tener una pareja abierta. “Se lo propuse y él me dijo que no. Me dijo que quería tener nuestra pareja de siempre, que no quería invitar a nadie ni compartirme con nadie. Me parece que uno acepta o no acepta. Quería probar para ver qué onda. Para que sigamos juntos, pero experimentar otras cosas, ver para otros lados”.

Se separó uno de los cantantes más populares del mundo: qué pasó

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la modelo estadounidense Kendall Jenner se separaron tras menos de un año en pareja y rompieron los corazones de sus fanáticos.

Kendall Jenner y Bad Bunny Redes sociales

Según informó la revista People: "Bad Bunny y Kendall Jenner han puesto fin a su relación. Una fuente informó que la superestrella puertorriqueña y la modelo ya no son pareja". Su vínculo había comenzado en febrero de 2023, momento en el que tuvieron una cita doble con Justin y Hailey Bieber.

La última vez que habían estado juntos en público fue en la fiesta de Saturday Night Live en octubre. Por el lado de los representantes, tanto el de Bad Bunny como el de Jenner no respondieron a las solicitudes de comentarios de la revista y se desconoce la razón detrás de este desenlace.