Comenzó el juicio por los asesinatos de Rob Reiner y su esposa: qué dijo su hijo, el principal sospechoso

Una de las parejas más emblemáticas de Hollywod fue encontrada sin vida en su casa de la ciudad de Los Ángeles, donde fueron salvajamente atacados. Nick Reiner es el único acusado de matar a sus padres.

Nick Reiner está acusado de haber asesinado a sus dos padres: Bob Reiner y Michele Singer.

Nick Reiner está acusado de haber asesinado a sus dos padres: Bob Reiner y Michele Singer.

Nick Reiner, el hijo menor del aclamado director de Hollywood Rob Reiner y su esposa Singer Reiner, se declaró "no culpable" en el inicio del juicio en su contra: está acusado de asesinar a sus padres en el interior de su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos. Se trata de uno de los casos más escalofriantes dentro de Hollywood de los últimos tiempos.

Se trata del actor Robert Carradine. 
El pasado lunes, Reiner se presentó al juzgado con su cabeza rapada y con un uniforme presidiario de color marrón claro. Cuando el juez le consultó si deseaba renunciar a su derecho a un juicio rápido, el principal acusado del asesinato de sus padres respondió afirmativamente. Después, sus abogados presentaron un escrito que aseguraba que su defendido se declara "no culpable".

familia reiner 17-12-25
La familia Reiner completa durante un acto benéfico. En el medio se encuentra Nick, quien fue acusado del asesinato de sus padres.

La familia Reiner completa durante un acto benéfico. En el medio se encuentra Nick, quien fue acusado del asesinato de sus padres.

En los litigios de Estados Unidos, la declaración de la no culpabilidad es un recurso habitual que suelen utilizar los abogados penales y, en el transcurso del proceso, puede ser modificada. De esta manera, el inicio del juicio tan solo duró unos pocos minutos.

La Justicia estableció el próximo 29 de abril como la fecha en la que se debería realizar la nueva audiencia preliminar del proceso contra Reiner. De todos modos, los fiscales a cargo del caso advirtieron que podría retrasarse, porque antes los abogados deben examinar pruebas y esperar por más información. Entre la documentación más importante se encuentra un informe del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles sobre las víctimas fatales, Rob Reiner y su esposa Singer Reiner.

En diciembre pasado, Nick Reiner fue acusado del doble parricidio en primer grado contra el aclamado director de cine Rob Reiner y su esposa Singer Reiner. Se enfrenta a una posible condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, incluso, a la pena capital.

Horror en Hollywood: detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Según indicó el medio norteamericano TMZ, los cuerpos de Rob Reiner y su esposa Singer Reiner fueron encontrados por su hija en el barrio de Brentwood. La mujer declaró a la policía que un familiar los había asesinado.

En su declaración ante la Policía, la joven aseguró que esa persona "debería ser sospechosa" porque es "peligrosa". El mismo medio detalló que "una fuente sin identificar señaló que en realidad Reiner y Singer fueron degollados tras una discusión que se tornó violenta", pero no se sabe con precisión cuál fue el detonante.

A raíz de ello, People informó que el principal sospechoso era su otro hijo, Nick. También trascendió un audio de los bomberos solicitando apoyo sin detallar lo ocurrido. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los servicios encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68, que luego fueron identificados como Rob Reiner y Michele Singer.

Rob Reiner y su esposa
