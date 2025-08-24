La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques La actriz habló sin filtros sobre las cirugías estéticas. Las imágenes del antes y el después. Por







Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

Megan Fox siempre estuvo en la mira del público, tanto por su carrera como por su aspecto físico. Durante años circularon rumores, exageraciones y teorías sobre las supuestas cirugías a las que se había sometido. En ese marco, la actriz decidió poner sobre la mesa todo lo que se hizo y lo que no, despejando dudas en una entrevista que dio que hablar.

La protagonista de Transformers reveló en el pódcast Call Her Daddy que, pese a las especulaciones, solo pasó una vez por el quirófano para hacerse una rinoplastia en sus veintes. “Si alguien se hace seis o siete intervenciones, la nariz directamente se cae”, dijo con ironía, dejando en claro que gran parte de lo que se dijo de ella eran inventos.

megan-fox-joven Además, Fox reconoció que sí se sometió a cirugías de busto —primero entre las dos entregas de Transformers y luego para retoques tras la maternidad—, aunque insistió en que nunca recurrió a lifting, liposucción o extracción de grasa bucal, como muchos creían.

También admitió que hay un procedimiento que prefiere mantener en secreto porque, según aseguró, “no es conocido” y prefiere guardarlo para sí.

Fuerte: Megan Fox confesó que se sintió "violada" en Jennifer’s Body Más allá de su apariencia, la actriz sorprendió al contar una experiencia traumática que vivió durante el rodaje de Jennifer’s Body en 2009. En una escena en la que debía lanzarse semidesnuda a un lago, Fox sintió que algo no estaba bien. “Me quedaba solo mi cuerpo como espacio de intimidad y me lo arrebataron”, relató años después.