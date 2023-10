Color llamativo: Flavia Palmiero apostó por una microbikini ultra silver para lucir en cualquier playa.

Flavia Palmiero metalizada

Charlotte Caniggia celebró la llegada del calor con una microbikini neón y de un modelo osado

Charlotte Caniggia sorprendió en sus redes al lucir una llamativa microbikini en tonos neón con aberturas. La destacada influencer, con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, compartió unas selfies vistiendo un traje de baño animal print con detalles que capturaron la atención. Sin duda, continúa estableciéndose como una de las principales figuras en las redes sociales y una influencia que marca tendencia.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

Ansiosa por la llegada del verano, la influencer decidió adelantar la temporada con un look playero que promete ser tendencia. Recientemente compartió en sus historias imágenes bajo el sol, luciendo un conjunto de baño de dos piezas con tonalidades neón, abarcando colores como el naranja, fucsia y verde, todos realzados con un estampado animal print de leopardo en negro.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

El diseño de la microbikini incluyó un corpiño con sutiles aberturas en la parte central y una bombacha colaless diminuta, que se destacaba por tener doble tira ajustable a los lados de la cadera. Para complementar el look, eligió un maquillaje con pestañas postizas en negro intenso, rubor rosado y labios en tono rosa con acabado mate. Su cabello, lacio y con raya al lado, completó el conjunto.

Charlotte Caniggia microbikini Instagram

“Las razones por las que no me expongo mucho al sol”, escribió Charlotte Caniggia en la publicación. En esa imagen se mostró en detalle su bombacha y el nivel de bronceado. La publicación reunió miles de “me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus fans que elogiaron su look.