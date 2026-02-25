La hija de Andrea del Boca se sinceró sobre el ship con Eduardo Carrera: "Es el tipo de hombre que..."

Anna Chiara reveló qué piensa de la relación que impulsan los fans entre su mamá y el ex participante de Gran Hermano 2023 a 48 horas del comienzo del reality.

Los fans de Gran Hermano en redes sociales tardaron menos de 48 horas en identificar buena onda entre Andrea del Boca y Eduardo Carrera adentro de la casa más famosa del país. Incluso hicieron circular videos de la relación. La hija de la actriz y cantante, Anna Chiara , dio el visto bueno en el streaming oficial.

"Mamita siempre se ha equivocado con los hombres. Hay uno que entró hechizado. Es papi, mi nuevo papi, ¿está bien? Anduardo ", bromeó la actriz de 25 años al unir los nombres de los dos participantes y confirmó: " Es el tipo de hombre que le gusta ". La joven sumó: "A mí me gustó".

Daniela Celis , panelista de La Jugada, le consultó sobre la chance de que Andrea bese a Eduardo ante las cámaras. "No creo, pero igual como viene con la almohada y con todo este delirio místico, no sé" , se sinceró Anna en referencia al episodio de angustia de su madre en el primer día del reality.

Este martes, Andrea se quebró en llanto por extrañar a su mamá, su hija y su perro . Cuando se quedó sola en la habitación le habló al almohadón con la foto de estos dos últimos, alternando su mirada con las cámaras del cuarto, y le recordó a los tres que los amaba, entre lágrimas .

Además, la hija de la actriz observó el vínculo entre la mujer de 60 años y el hombre de 57 años con ojo comercial: "Yo siento que está el nicho también de justamente las señoras como que necesitan esa historia de amor , tercera, cuarta edad".

Quién es el polémico Eduardo Carrera de Gran Hermano 2003

Carrera participó en Gran Hermano 2003 y vivió en la casa más famosa del país durante 84 días. En ese tiempo mantuvo una relación violenta con Romina Orthusteguy, quien llegaría al tercer puesto frente a la vencedora de esa edición, Viviana Colmenero.

El ojo del big brother registró y transmitió situaciones tensas y de violencia que en estos días volvieron a circular por X. Por ejemplo, el hecho que llevó a su expulsión: durante los festejos de Año Nuevo, en medio de una fuerte discusión con Romina, Eduardo estalló una copa contra el piso, un gesto que fue sancionado por la producción con la nominación directa a placa. Recibió el 21% de los votos el 7 de enero y se fue de la casa.

Esta sanción no fue algo aislado, la violencia hacia su pareja era constante, como Romina le contaba a Gastón Trezeguet en este video #granhermano

Luego de su salida, Romina le relató a Gastón Trezeguet tironeos, amenazas, empujones y gritos vividos con Eduardo, todos registrados por las cámaras del canal.

La ganadora de esa edición de Gran Hermano advirtió en X que Eduardo "miente muy pero muy bien y fabula también. Es experto en manipulación". "Conmigo no pudo obviamente, me decía: 'Vivi vos sos muy inteligente'. Ese es el dato que les puedo dar", deslizó Colmenero.

"Eduardo se emociona mucho, llora de mentira y de verdad. Se ríe mucho porque está todo el día actuando", afirmó.

Eduardo se emociona mucho llora de mentira y de verdad. Se rie mucho, porque está todo el día actuando. Miente muy pero muy bien y fabula también. Es experto en manipulación. Conmigo no pudo obviamente, me decía: Vivi vos sos muy inteligente. Ese es el dato que les puedo dar.

Mientras que la panelista y analista de Gran Hermano 2003, Marisa Brel, defendió al exjugador y aseguró que "es un amor". "Por un solo momento lo condenaron toda la vida", se lamentó.

"A mí me encantaba Eduardo Carrera, siempre lamenté que por una situación que se enojó con quien era su novia en la casa, rompió una copa y para siempre lo tildaron de violento. Yo trabajé en ese Gran Hermano, el tercero entre 2002 y 2003, y en la casa era muy divertido y gran jugador", insistió Brel en X.