IR A
IR A

Bomba en Gran Hermano 2026: una participante abandonará la casa

Las redes oficiales del reality show emitieron un comunicado y adelantaron que en la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación.

Una participante dejará la casa de GH2026. 

Una participante dejará la casa de GH2026. 

La producción de Gran Hermano 2026 confirmó que una participante dejará la casa de manera sorpresiva por una cuestión familiar. Mediante un triste comunicado revelaron que el padre de Daniela De Lucía falleció "luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación". En la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación.

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
Te puede interesar:

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego. de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", señalaron desde el reality en redes sociales.

Daniela de lucía gh
Falleci&oacute; el pap&aacute; de Daniela de Luc&iacute;a y dejar&aacute; la casa de Gran Hermano 2026.&nbsp;

Falleció el papá de Daniela de Lucía y dejará la casa de Gran Hermano 2026.

En este marco, explicaron que la participante "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

Daniela nació el 9 de noviembre de 1980 en Tandil. Tiene 45 años, es escritora y conferencista con reconocidos trabajos como Master Coach. Recibida como Licenciada en Relaciones Públicas de la UADE también obtuvo certificaciones de élite Harvard Business School y el programa de Robbins-Madanes Training.

El comunicado completo de Gran Hermano

gh

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

El conductor detalló los cambios que tendrá la votación con la participación del público.
play

Gran Hermano define su primera placa: cómo será la gala de nominación de la casa

Andrea del Boca y Eduardo Carrera.

La hija de Andrea del Boca se sinceró sobre el ship con Eduardo Carrera: "Es el tipo de hombre que..."

De Arequito, Santa Fe, a encender la pantalla chica y ser una de las primeras figuras de Rompeportones.
play

Volvió Yanina Zilli, la vedette furor de los 90' que fue novia de Luis Miguel y tuvo un affaire con Maradona

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

últimas noticias

Donald Trump en el Congreso.

Donald Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos

Hace 12 minutos
La entidad monetaria ya alcanzó el 26% del objetivo previsto para 2026. 

El Banco Central extendió la racha compradora y suma divisas antes de la cosecha gruesa

Hace 13 minutos
Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Bill Gates pidió disculpas por su vínculo con Jeffrey Epstein y reconoció que fue infiel a su exesposa

Hace 22 minutos
El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

Hace 26 minutos
Ante la falta de insumos energéticos, Cuba atraviesa una severa crisis humanitaria.

Donald Trump autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba

Hace 31 minutos