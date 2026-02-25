Bomba en Gran Hermano 2026: una participante abandonará la casa Las redes oficiales del reality show emitieron un comunicado y adelantaron que en la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación. + Seguir en







Una participante dejará la casa de GH2026.

La producción de Gran Hermano 2026 confirmó que una participante dejará la casa de manera sorpresiva por una cuestión familiar. Mediante un triste comunicado revelaron que el padre de Daniela De Lucía falleció "luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación". En la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego. de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", señalaron desde el reality en redes sociales.

Daniela de lucía gh Falleció el papá de Daniela de Lucía y dejará la casa de Gran Hermano 2026. En este marco, explicaron que la participante "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

Daniela nació el 9 de noviembre de 1980 en Tandil. Tiene 45 años, es escritora y conferencista con reconocidos trabajos como Master Coach. Recibida como Licenciada en Relaciones Públicas de la UADE también obtuvo certificaciones de élite Harvard Business School y el programa de Robbins-Madanes Training.

