Christine McVie, una leyenda cuya terapia musical la llevó al Hall de la Fama del Rock

Christine McVie Instagram

Dueña de una carrera intachable, de una voz dulce y un piano encantado, la artista dejó su huella en la música que hoy la llora y se colma de elogios en todo el planeta.

De Christine Perfect a Christine McVie

El nombre real de la cantante, compositora y tecladista era Christine Perfect y había nacido el 12 de junio de 1943 en Bouth, Reino Unido. A temprana edad se metió en el mundo de la música ya que su padre, Cyril P.A. Perfect, era un violinista y profesor de música en la Escuela secundaria de San Felipe y en el Colegio San Pedro de la Educación de Birmingham. Su madre, Beatrice E.M. era una psíquico y médium.

A los cuatro años, su padre la introdujo en el mundo de la música incentivando a que estudie piano, que recién concretó a los 11 con las clases de Philip Fisher, incluso metiéndose en la música clásica. Pero cambió el rumbo a los 15 años cuando se metió en el rock and roll, escuchando a Fats Domino por consejo de su hermano John.

En ese entonces, conoció a los músicos Stan Webb y Andy Silvester, quienes tocaban en una banda llamada Sounds of Blues y que la invitaron a ser parte debido a su talento. Duraron cinco años. Webb y Silvester reformaron la agrupación que en 1967 pasó a llamarse Chicken Shack, donde la compositora fue invitada a sumarse. Christine fue la voz de "It's Okay with my Baby", escrita por ella en 1968.

Christine McVie y John McVie Facebook

En febrero de 1969, con "I'd Rather Go Blind", lograron el puesto #14 en la lista de sencillos del Reino Unido. Fue la despedida de Perfect tras contraer matrimonio con el bajista John McVie de Fleetwood Mac y tomar su apellido como artístico hasta el final de sus días.

Embed

Los días de Christine en Fleetwood Mac

Tanto Chicken Shack como Fleetwood Mac pertenecían al sello Blue Horizon y hasta tocaban juntos por el Reino Unido. Una invitación de Peter Green en 1968 para sumarse en el piano para el álbum Mr. Wonderful hizo que Perfect conociera y se enamorara del bajista John McVie. Por ese entonces, ella lanzaba su primer disco solista llamado "Christine Perfect" y publicado en 1970, para ser relanzado en los ochenta con mayor éxito.

Se casó con John, tomó su apellido artístico y se fue involucrando de lleno en Fleetwood Mac. Fue parte del disco Kiln House de 1970 como corista, teclista y diseñadora de la portada. Figuraba en los créditos como "invitada" en plena ida de uno de los miembros fundadores: Peter Green, el legendario compositor de "Black Magic Woman". Se fueron de gira y en 1971, con la salida de otra figura importante en la banda, Jeremy Spencer, Christine se convirtió en la tercera compositora de la banda junto a Danny Kirwan y Bob Welch. "Show Me a Smile", es una de sus composiciones para el disco Future Games.

En 1974, Mick Fleetwood, se cruzó con dos músicos que eran pareja y llevaban adelante un disco a dúo. Al escucharlos se deslumbró y les ofreció ser parte de la banda. Esos cantantes y compositores eran Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Junto a Mick, Christine y John se convirtieron en la formación más exitosa de la agrupación.

Fleetwood Mac Facebook

En 1975 grabaron "Fleetwood Mac" con éxitos como "Rhiannon" y "Over My Head" y se fueron de gira por Estados Unidos en 1976. El affaire de Christine con el director de iluminación de la banda fue lo que la inspiró a crear "You Make Loving Fun", uno de los éxitos más grandes de la banda y que fue incluida en Rumours de 1977.

Dicho disco tiene su mayor éxito musical con la banda, "Don't Stop", que fuera usado por Bill Clinton para su campaña electoral de 1992. "Dreams", "Go Your Own Way", "Never Going Back Again", "The Chain" y "Songbird" son parte del álbum más exitoso de los Big Mac y marcaron una época.

Embed

Curiosamente, en medio de esas creaciones literarias, las dos parejas de la banda transitaban su peor momento matrimonial en medio de infidelidades y abuso de las drogas. Y también Mick se separaba de su esposa. No todo era color de rosas y "Rumores" se convirtió en el vivo reflejo de una sesión terapéutica. Musicalmente, una joya que desembarcó en un tour increíble por distintas ciudades. Luego, los McVie se separaron, también Nicks y Buckingham y Fleetwood de su pareja.

En los ochenta, se lanzó "Christine McVie", otro disco solista con "Got a Hold on Me" como hit que fue #1 en el Hot Adult Contemporary de EEUU. Y en 1986 se casó con el teclista Eddy Quintela, 12 años menor, quien fue coautor de uno de los mejores temas de la banda pertenecientes a "Tango in the Night" (1987): "Little Lies". Otro de sus temazos fue "Everywhere". Los coros sintetizados eran tan pegadizos que fue un recurso destacado de ese álbum, siendo emblema del sonido de los FM. Este trabajo se destacó en una época donde seguían limando asperezas personales, sobre todo Nicks con Buckingham.

Embed

Los años siguientes vieron la luz "Behind the Mask" (1990), un book de cuatro discos llamado "The Chain" (1992), la salida de Christine tras la muerte de su padre hasta su retorno para "Time" (1994, que no contaba con Nicks ni Buckingham)

1997 fue el año del increíble retorno de la formación más exitosa: los McVie, Mick Fleetwood, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham se reunieron para una gira y lanzar el álbum en vivo "The Dance" con un gran éxito comercial, que volvió a posicionarlos en lo más alto. Puntapié para el ingreso de Fleetwood Mac en el Salón de la Fama del Rock en 1998, donde su presentación en vivo revolucionó la escena musical ya que contaban además con Peter Green.

Embed

Era un tiempo de renacimiento para la agrupación, pero Christine no fue parte de "Say You Will" (2003) ni "Extended Play" (EP de 2013). Las razones del nuevo retiro de la tecladista se hicieron públicas en 2014 cuando contó en una entrevista de la revista Rolling Stones que sufría de aerofobia (el miedo a volar) y que la llevó a terapia para poder superar ese padecimiento y volver al ruedo. Se embarcó en una nueva gira llamada "On with the Show" que debido a la venta de entradas se extendió hasta noviembre de 2015: recaudó 166,1 millones de dólares.

Embed

Si bien se esperada un nuevo trabajo discográfico de Fleetwood Mac en 2015, Mick tenía ilusión pero no coincidían los tiempos de sus integrantes. Stevie Nicks seguía apostando a su carrera solista con giras incluidas. El baterista confirmó en 2016 que era más probable el lanzamiento de un disco de Christine McVie y Buckingham. Lo que ocurrió al año siguiente, con Mick y John colaborando en esa producción. Hubiese sido un disco perfecto para la banda, pero Nicks no se sumó al proyecto y quedó como un álbum del dúo de compositores. Alcanzó la posición 17 en el Billboard 200 estadounidense, fue #5 en el UK Albums Chart británico y antes de finalizar el año la BPI lo condecoró como un disco de plata, por vender más de 60 000 unidades.

Embed

Lo que vino, en 2917, después fueron dos presentaciones de la banda en el festival Classic West (19 de julio) y Classic East (30 de julio). Mientras Stevie Nicks seguía con sus conciertos solitas y Buckingham y McVie realizaban una gira por Estados Unidos.

Un año después, en 2018, la banda se quedaba sin Lindsey porque fue despedido por desacuerdos con la futura gira. Mick Fleetwood aclaró que al no querer firmar el contrato tuvo que cubrir su puesto con el guitarrista de Tom Petty and The Heartbreakers, Mike Campbell, y al exvocalista de Crowded House, Neil Finn. El tour volvió a deslumbrar a sus fanáticos.

Desde entonces, Fleetwood Mac sufrió los decesos de varios integrantes emblemáticos: Danny Kirwan falleció en 2018 por una neumonía; en 2020 su fundador y guitarrista, Peter Green, murió mientras dormía. El adiós a Christine se sumó por estas horas.

Las canciones de Christine se volvieron a escuchar en la caja recopilatoria "50 Years – Don't Stop" que se metió entre los cien álbumes más vendidos en varias listas musicales. Y la Billboard Magazine eligió a "Rumours" en su top 10. Una vez más, dejando a la agrupación en lo más alto.

Sin dudas, con su partida, esta gran artista deja un legado musical increíble que fue inspiración para muchos músicos y la canción "Songbird" como tantas otras sonarán para despedirla como se merece.

Embed

El conmovedor adiós de Fleetwood Mac a Christine McVie

La banda liderada por Mick Fleetwood dejó su mensaje en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento de su ex integrante. Fueron décadas trabajando juntos en la creación de innumerables hits radiales y toda una vida recorriendo ciudades para presentar sus trabajos discográficos.

Fleetwood Mac Disco Rumours

La formación de los McVie, Nicks, Buckingham y Fleetwood recibió el apodo de "Big Mac" debido a que se convirtió en la más destacada y exitosa, y la que más duró a través de los años. Los amores y desamores entre sus integrantes, incluso se sabe que Stevie y Mick tuvieron un affaire, fueron fundamentales en la creatividad de sus letras. Las emociones mezcladas de sus integrantes llegaron a los corazones de millones de seguidores en todo el mundo e hicieron que artísticamente se destacaran en la escena musical.

Fleetwood Mac NBC

"No hay palabras para describir nuestra tristeza" tras la muerte de una artista "verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida. Será muy extrañada", afirmó la banda en Twitter sobre la muerte de Christine a quien sin dudas extrañarán sobre el escenario.

El emotivo adiós de Stevie Nicks a Christine McVie, su mejor amiga

Stevie Nicks, quien fuera su compañera de banda y una de sus mejores amigas desde hace casi cincuenta años, le dejó conmovedoras palabras a la artista británica en su cuenta de Twitter, sorprendida por la noticia.

"Hace unas horas se me ha comunicado que mi mejor amiga en el mundo entero, desde el día que nos conocimos en 1975, ha fallecido. Ni siquiera sabía que estaba enferma... Hasta el sábado por la noche. Quería estar en Londres, quería volar a Londres, pero se me dijo que tenía que esperar", lamentó la cantante de 74 años en su perfil de la plataforma.

Christine McVie y Stevie Nicks Instagram

En su texto, Stevie Nicks reveló que aún veía la posibilidad de volver a cantar junto a su querida amiga, aunque fuera por última vez. La compositora había sido informada del débil estado de salud de McVie, y desde entonces interpretaba el tema 'Hallelujah', del trío Haim, a modo de carta de amor para su querida compañera.

"Desde ese día, hay una canción que no deja de sonar en mi cabeza, una y otra vez. Pensé que podría cantársela y, de hecho, se la estoy cantando ahora mismo", expresó conmovida Nicks. "Nos vemos en el otro lado, cariño, no te olvides de mí", dijo con profunda emoción tanto para ella como para los fanáticos de Fleetwood Mac.

Christine McVie abandonó la formación en 1998, entre otras razones debido a su miedo a volar, pero hizo apariciones estelares en los conciertos que protagonizó el grupo en su breve regreso de 2014. La gran relación que la unía a sus compañeros estaba intacta.

Su último recital como parte de Fleetwood Mac fue en San Francisco, en 2019 y, un año más tarde, ofreció una emocionante actuación en el London Palladium para homenajear a Peter Green, uno de los fundadores de la banda y fallecido en 2020. Demostraba en escena que su talento seguía intacto y emocionaba escucharla cantar y tocar el piano o su teclado de manera increíble en sus clásicos como "Little Lies", "Everywhere" o "Don't Stop".

Embed

La despedida de Lindsey Buckingham a Christine McVie, su compañero de líricas

El guitarrista Lindsey Buckingham, ex integrante de la formación más exitosa de Fleetwood Mac también eligió sus redes para dejarle un conmovedor mensaje a su querida Christine, con quien compuso varios hits de la banda que se hicieron conocidos en todo el mundo como "Don't Stop" y .

"The Chain" es el único tema que corre por autoría de los cinco exitosos "Big Mac": Christine y John McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lindsey Buckingham (@lindseybuckingham)

Ambos grabaron un álbum a dúo llamado "Lindsey Buckingham/Christine McVie" en 2017, con 10 nuevas canciones en la que aparecen 4 componentes de la banda ya que cuenta en la batería con Fleetwood y en el bajo a John Mcvie. Según se expresó, Stevie Nicks rechazó la posibilidad de aparecer en este trabajo debido a sus diferencias con su ex pareja.

Embed

Embed

Fleetwood Mac sigue haciendo historia en la música

La banda republicó en su Instagram las listas de final de año 2022 de Billboard Magazine donde Fleetwood Mac alcanzó el top 10 en dos de las grandes listas de los Estados Unidos con el disco "Rumours" (Rumores) llegando al #8 del Top 200 álbumes de ventas y al #7 del Top Vinilo. Una vez más, el grupo posicionó en lo más alto el álbum grabado originalmente en 1977, que fue catalogado como el mejor trabajo discográfico en su historia musical.