Salió con todo: el hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y estalló la polémica Un fuerte descargo familiar apareció en redes sociales tras las duras declaraciones sobre la realidad económica de su entorno. Agregar C5N en









Mauro Icardi y su hermano, contra Yanina Latorre.

La impensada reconciliación entre la China Suárez y Mauro Icardi generó un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Luego de que se negara cualquier tipo de ruptura, Yanina Latorre arremetió con dureza contra el matrimonio, lo que provocó una contestación del deportista en las redes y la consecuente apertura de un nuevo foco de conflicto que terminó salpicando de forma inesperada a su propio entorno familiar.

En las últimas horas, Juan Icardi, hermano del atacante, decidió romper el silencio con el objetivo de resguardar el honor de sus seres queridos, fundamentalmente el de su padre. A través de una publicación en su perfil de Instagram, el joven apuntó directamente contra la panelista para intentar frenar los problemas que el escándalo estaba provocando.

El malestar se originó a raíz de las declaraciones televisivas de la exangelita, quien afirmó públicamente que el padre del futbolista atravesaba una delicada situación financiera. Frente a los dichos sobre la actualidad de Juan Carlos Icardi, la réplica familiar apareció en las redes. "Señora Yanina Latorre, quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario. Acá somos una familia que, como cualquiera argentino, se gana la vida trabajando", disparó con firmeza.

El propósito del posteo apuntó a echar por tierra las versiones que indicaban que el hombre se encontraba en la miseria. "Mi padre no está pasando hambre como usted dice, asi que por favor no afirme cosas de una persona la cual no conoce", manifestó Juan con evidente fastidio, exigiendo límites: "Los problemas que usted tenga con mi hermano, arreglelos con él y no difamando a mi padre", concluyó antes de subir una postal familiar para evidenciar la unión de los suyos en Santa Fe.

Esta tajante defensa se produce en medio de una evidente distancia entre los hermanos. Aunque Juan salió a dar la cara por su padre y en el pasado felicitó al delantero por su cumpleaños en redes, Mauro optó por ignorar el saludo, no le dio el visto bueno a la publicación y, de hecho, actualmente ni siquiera mantiene un vínculo virtual con él, ya que no lo sigue en la plataforma de Instagram.