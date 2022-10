Chio, el hijo de Gilda, reveló una increíble intimidad: "Yo la siento a mi mamá siempre conmigo"

En La Peña de Morfi, el conductor Jey Mammon le comenzó por decir: "Se habla de Santa Gilda, no es solamente un ícono popular, se habla que tu mamá hace milagros". Ante esto, Chio realizó una inesperada confesión. "Me han contado muchas historias muy fuertes y yo la super respeto a todas porque la verdad que me han emocionado y son impactantes, y yo lo vivo lo más natural posible, porque para mí, mi mamá me acompaña siempre. Vos me preguntas '¿tu mamá es santa?' y para mí, conmigo sí. Ahora, yo no puedo poner la vara en otras personas", expresó.