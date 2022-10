Chio cantó en vivo por primera vez las canciones de su madre, Gilda

En La Peña de Morfi, Chio aceptó interpretar 2 canciones de su mamá y, mientras esperaba que sea su turno de empezar a cantar, expresó: " ¡Dale! ¡Vamos! Te amo, vieja ". Los temas escogidos por él fueron Corazón valiente y No me arrepiento de este amor, ambas de 1994, es decir, cuando solo tenía 6 años .

Además, previo a ello, Cagnin también cantó algunas canciones propias que realizó, ya que él también quiere ingresar al mundo de la música. Con los temas Crují, Estamos vivos y Animales divinos, Chio demostró su talento, el cual no debería de sorprender teniendo en cuenta quién fue su madre.

Gilda es la creadora de muchas canciones icónicas de los '90, siendo la intérprete de Fuiste, No me arrepiento de este amor, Paisaje y Se me ha perdido un corazón, entre otras. Todas ellas y más aún suenan en la radio, fiestas y hasta publicidades, ya que el público las ha adoptado ya como parte de la música nacional.