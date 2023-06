Chino CNO: "El hiphop siempre fue unión"

A lo largo de su carrera profesional su evolución como artista fue exponencial. Y, si bien comenzó rapeando y logró consagrarse campeón de la batalla de Red Bull en 2006, hoy en día lo convocan como jurado en casi todas las competencias de freestyle nacionales. "Yo ya venía compitiendo de chico y en 2005 me anoté en las batallas. Me acuerdo que justo se estrenó la película de "8 Millas" de Eminem y se generó revuelo, se hizo más conocido el género. Me anoté ese año y no quedé, me fui re frustrado pero pensé ´yo quiero competir´. Así que el año siguiente me volví a anotar y tuve la suerte de salir campeón".

Acerca de las diferencias entre los mcs del pasado y los de ahora Chino es determinante: ahora no hay violencia. "Actualmente ves a las camadas nuevas que se dicen de todo, luego se bajan y toman un jugo juntos, se abrazan y se van. Antes era rudo, si te bardeabas con alguien sabías que cuando terminabas te ibas a agarrar a las piñas. No iba a haber conciliación. Para mí, el límite en el freestyle es la falta de respeto, la violencia física, pero hasta ahora nunca me tocó juradear algo así. A veces hay participantes que mientras están freestyleando vienen a bardear al jurado, pero bueno después evaluamos".

CNO

Más allá de su vocación, CNO aún conserva su trabajo convencional en el correo. "Yo hago freestyle pero mi trabajo convencional es el de cartero. Laburo hace muchos años y sigo mandándole al rap porque me encanta. Amo el rap, amo rapear y si no rapeara me faltaría algo. Veo a la gente que no tiene una pasión, que va de la casa al trabajo y de la casa al trabajo todos los días. Me pregunto ´¿Esa gente no tiene una pasión?´. Yo me desquito con el básquet y con el rap".

El broche de oro de este 2023 fue su participación como telonero de Wu Tang Clan, uno de los grupos de rap estadounidense más famosos del mundo. El evento fue el 30 de marzo en el Luna Park y era la primera vez que la banda se presentaba en la Argentina. "Fue una locura, estoy súper agradecido con Neo Pistea que me invitó junto a Obie Wanshot con quienes formamos el King Team. Fue un sueño cumplido, imaginate que yo los escucho de chicos, los tengo tatuados en el brazo".