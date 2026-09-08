En agosto, una familia porteña necesitó más de $1.650.000 para no ser pobre

La canasta alimentaria ascendió a los $985.617, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una familia tipo propietaria de su vivienda necesitó reunir $1.651.798 durante agosto para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires , según el informe difundido este martes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA). Para no caer en la indigencia, en tanto, debió contar con ingresos de al menos $903.930 .

La línea de indigencia , que equivale al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanzó los $903.930 en agosto , frente a los $880.938 de julio. Esto representa un aumento mensual de aproximadamente 2,6% .

Por su parte, la línea de pobreza , determinada por la Canasta Básica Total (CBT), pasó de $1.617.871 en julio a $1.651.798 en agosto , lo que implica una suba de 2,1% en el mes . En comparación con agosto de 2025, cuando se ubicaba en $1.229.444, el incremento interanual fue del 34,4% .

El informe del IDECBA establece que un hogar se encuentra en situación de indigencia cuando sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Alimentaria. En cambio, se considera pobre no indigente cuando puede cubrir esa canasta pero no llega a reunir el monto necesario para afrontar la Canasta Básica Total.

El informe también permite observar cómo se distribuyen los hogares según sus ingresos. Para la familia tipo analizada, quienes tuvieron ingresos de hasta $903.930,35 quedaron dentro de la categoría de indigencia. Entre ese monto y $1.651.798,05 , se ubicaron en el segmento de pobreza no indigente.

A partir de los $1.651.798,06, el hogar dejó de estar por debajo de la línea de pobreza, aunque todavía fue considerado “no pobre vulnerable” hasta alcanzar los $2.082.845,06, valor correspondiente a la Canasta Total de Consumo.

El dato sobre las canastas se conoció el mismo día en que el IDECBA publicó el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) correspondiente a agosto. El organismo informó una inflación mensual del 1,7% para ese período. El sistema de canastas porteño se actualiza a partir de la evolución de los precios relevados por el IPCBA.

En términos de consumo, la Canasta Total (CT) para esta misma familia propietaria llegó en agosto a $2.082.845, frente a los $2.047.179 de julio. Esta medición es más amplia que la línea de pobreza porque incorpora un conjunto de bienes y servicios considerado compatible con el estándar de vida de la población porteña.