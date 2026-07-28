Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación de urgencia

La internación de Chiche Gelblung generó preocupación entre sus colegas y seguidores luego de que trascendiera que debió recibir atención médica por un inconveniente respiratorio. Si bien el episodio obligó a su hospitalización, las últimas novedades indican que su evolución es positiva.

Quien dio a conocer la noticia fue Ángel de Brito durante su programa Ángel responde, en el canal de streaming Bondi Live, donde explicó que el periodista fue asistido en el Sanatorio Mater Dei. "Chiche fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron", comentó el conductor.

Más adelante, De Brito llevó tranquilidad al brindar detalles sobre el cuadro clínico. "Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio", afirmó, aunque también contó que el periodista atraviesa días difíciles por cuestiones laborales vinculadas con el levantamiento de su ciclo en Net TV.

Según informó Ciudad Magazine, el equipo médico resolvió mantenerlo internado, en principio hasta el próximo miércoles, para monitorear su recuperación antes de definir el alta. La decisión responde a un criterio preventivo, con el objetivo de seguir de cerca su evolución durante las próximas horas.

CHICHE GELBLUNG ESTÁ INTERNADO EN EL MATER DEI Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritook @marianabrey @laromiscalora @labarbyok pic.twitter.com/NhiJaSf7VA

Desde el círculo cercano de Gelblung también transmitieron calma y aseguraron que responde favorablemente al tratamiento. "Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor", señalaron, mientras permanece acompañado por sus familiares y bajo seguimiento de los especialistas.

Cuál fue el motivo por el que internaron a Chiche Gelblung

Según había contado la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, por El Trece, Chiche Gelblung volvió a ser internado tras levantar fiebre. Pese a su resistencia inicial, la familia lo convenció de hacerse atender y le detectaron un problema respiratorio. Aunque permanece en sala común y bajo control, esperando que baje la fiebre, debe someterse a diálisis tres veces por semana.

Chiche Gelblung en su internación previa, durante mayo de este año. Redes sociales

En ese contexto, la periodista detalló que el conductor "arrastra varios frentes de batalla" debido a que estuvo un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, le colocaron dos stents y lo anticoagularon. Además, sufre una llaga en la planta del pie que derivó en infección y gangrena, con la posibilidad de una amputación que él mismo relativizó con crudeza: "Antes de morirme, prefiero eso".