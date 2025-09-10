IR A
Charly García agradeció el reconocimiento de la Legislatura porteña con un emotivo mensaje

El ícono del rock nacional recibió una distinción por su último disco de estudio, La Lógica del Escorpión, que fue declarado de interés cultural.

La leyenda Charly García recibió un reconocimiento en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por su último disco de estudio, La lógica del Escorpión, publicado en octubre de 2024, que fue declarado de interés cultural: la distinción reconoce su aporte poético-musical a la cultura del Rock Nacional y Latinoamericano.

Charly García adelantó una colaboración con Sting que se lanzará en octubre
El inesperado anuncio de Charly García junto a Sting que sorprendió a todos los fanáticos

“Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”, expresó el artista, emocionado por la distinción por su aporte poético-musical a la cultura del Rock Nacional y Latinoamericano.

“La lógica del escorpión” salió a la luz el 11 de septiembre del 2024. El disco tiene un total de 13 temas con la presencia de importantes invitados como Pedro Aznar, David Lebón, Fito Páez, entre otros, más la voz de Luis Alberto Spinetta.

