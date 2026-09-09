Denuncian que el avión de Volodimir Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron: "Es la realidad en la que vive"

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, advirtió que un misil estuvo cerca de impactar una aeronave que trasladaba al presidente ucraniano de Moldavia a Oslo. "Es una situación muy dramática", marcó.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store , advirtió que un avión que trasladaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , estuvo a punto de ser atacado por un dron cuando despegaba de Moldavia rumbo a Oslo para dirigirse al funeral del rey Harald V l uego de su muerte.

En diálogo con la cadena noruega NRK, Store alertó que un vehículo aéreo no tripulado casi colisionó contra el avión en el que se encontraba Zelenski, quien no se refirió públicamente a los dichos del funcionario. "Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive" , expresó.

En tal sentido, el primer ministro noruego contó que el mandatario ucraniano le expuso que atravesó una jornada tensa ya que obtuvo información a través de su teléfono acerca de dónde impactaron los misiles. "Es una situación muy dramática, produce una fuerte impresión" , remarcó.

Según consignó la agencia AFP, una fuente de Ucrania le bajó el tono a los dichos de Store y marcó que "se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso penetró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumania". Además, definió como "exagerada" la advertencia de que Zelenski se encontraba en peligro.

El jefe de Estado ucraniano el martes en Oslo para despedir al rey Harald V y reunirse con Store; el ministro de Finanzas noruego, Jens Stolenberg ; y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide , con quienes abordó el fortalecimiento del escudo antiaéreo y la asistencia civil noruega a Kiev. Tras la ceremonia, se dirigió a Canadá para continuar su agenda internacional.

Vladimir Putin recibió a los emisarios de Donald Trump para intentar destrabar el proceso de paz en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, abrió el sábado una nueva ronda de conversaciones sobre el conflicto en Ucrania al recibir en el Kremlin a los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. La delegación estadounidense arribó a Moscú con el objetivo de reactivar un proceso de paz que permanecía estancado desde febrero pasado.

"La situación que hoy vamos a tratar no es, por supuesto, fácil", reconoció Putin al inicio de la reunión. El mandatario ruso empezó el encuentro saludando a los funcionarios en inglés ("Welcome. Nice to meet you") y envió palabras de agradecimiento para su par estadounidense, Donald Trump. "No ceja en sus intentos de arreglo y en contribuir a la solución del conflicto", resaltó.

Antes de llegar a este encuentro, hubo una tregua aérea en las capitales para facilitar la llegada de la comitiva estadounidense: Moscú y Kiev ordenaron una pausa de tres días en los ataques aéreos dirigidos contra ambas ciudades. Putin confirmó que las fuerzas rusas suspendieron sus incursiones contra Kiev tras recibir una propuesta formal de la parte ucraniana.