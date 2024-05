Catalina de Gran Hermano fue vista a los besos con un excompañero: ¿hay romance?

También realizó un descargo en su perfil donde aclaró cuál es su situación con Damián. "¡Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance! No estoy saliendo con nadie. ¡Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie! ¡Estoy sola!", aseguró.

La repercusión fue tanta que incluso Santiago del Moro habló sobre el tema durante la gala de eliminación de este domingo. "En los boliches están todos juntos y algunos se besan. ¿O no, Cata? ¡Se comen!", bromeó. "Una equivocación", contestó la pediatra entre risas.

Embed - Catalina y Damián de Gran Hermano a los besos en una fiesta | #c5n #granhermano @c5n Catalina y Damián de Gran Hermano a los besos en una fiesta | #c5n #granhermano sonido original - c5n - c5n

Insólito: Zoe se peleó con la producción de Gran Hermano 2023 por una increíble razón

La participante Zoe Bogach apuntó contra la producción de Gran Hermano 2023 luego de pedir que dejen de filmarla y que su deseo no sea cumplido, algo que llamó mucho la atención de todos teniendo en cuenta que se encuentra en un reality show.

Mientras se encontraba en la cocina, Zoe comenzó a quejarse y señaló: "Tiene algo esta cámara... ¡Mirá, mirá! Por todos lados me filma". En un principio, la protesta de la participante de 21 años parecía ser un sinsentido, pero rápidamente decidió dejar en claro qué había pasado para informar al público.

"Le estoy pidiendo por favor que no me filme, que no quiero que me filme y me filma a propósito", continuó la pequeña integrante de Gran Hermano 2023. Esto también generó mucha ternura en los televidentes, ya que si bien Bogach es conocida por no jugar, también provoca cariño en la gente de afuera y dentro de la casa.

Para finalizar, Zoe confirmó por qué estaba tan molesta con la situación: "Cuando quiero que me filme, no me filma. Qué hija de mil...". Con todo esto, la participante apuntó contra la producción por no dejarla mostrar lo que ella quiere de sí, algo que podría explicar por qué se habla tan poco de ella.