Caso Lucio Dupuy: los conmovedores mensajes de los famosos tras el veredicto a las culpables

Una de las primeras en manifestarse fue Eugenia "China" Suárez que, a través de un posteo en Instagram, dedicó unas palabras al caso. " Lucio me duele desde lo más profundo del corazón . El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra “madre”). El calvario que vivió, pero no sólo el día que lo mataron", escribió la actriz junto a una imagen del pequeño.

"Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Iba al colegio y a casa de sus amiguitos famélico porque no le daban de comer. Una jueza (otra mierda) decidió que esa “mujer” estaba capacitada para vivir con Lucio, y le dio la tenencia, a pesar de todas las alertas", continuó la China, atribuyéndole también responsabilidad al sistema judicial.

"No puede volver a pasar, por favor, cuidemos las infancias. Estemos atentos, no miremos para el costado. No solo con nuestros hijos, puede haber un Lucio más cerca de lo que te imaginas", agregó Suárez, que es madre de Rufina (de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (junto a Benjamín Vicuña).

China Suárez Instagram

La China continuó descargando su bronca con las responsables de la muerte del niño y escribió: "Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, si, lo peor. Y no me vengan con que no hay que desear el mal, a veces no se necesita ser correcto, se necesita tener sangre en las venas y un poco de sentido común"

"Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz", finalizó la actriz.

Jimena Barón, otra madre famosa, también se expresó y utilizó su cuenta de Twitter donde escribió: "Que espanto el caso de Lucio y de Fernando. Que bronca. Que gente tan mierda".

Haciendo mención también a Fernando Báez Sosa, la mamá de Morrison Osvaldo manifestó su enojo con ambos casos. "Unos que se van a comer hamburguesas después de matar a patadas y otras que me da nauseas leer todo lo que le hicieron a un nene. Hacer justicia es IMPOSIBLE porque ellos ya no están. PERPETUA ES POCO", finalizó contundente la cantante y actriz.

Jimena Barón Twitter

El futbolista Rodrigo de Paul citó un twitt del periodista Mauro Szeta con el video de la lectura del veredicto para las dos mujeres responsables de la muerte de Lucio. "Para que nunca más alguien se atreva a tocar un niño, este es el camino...", escribió junto a dicha publicación.

De Paul, que es de padre de dos niños junto a la modelo Camila Homs, finalizó su mensaje con un deseo para Lucio: "descansa en paz lucio, se hizo justicia".

De Paul Twitter

El conductor televisivo Darío Barassi fue otro de los famosos que eligió dedicar unas palabras a la sentencia del polémico caso. "No hay condena terrenal suficiente. Nada alcanza. Nada compensa", mencionó el animador. "Lucio enano divino", cerró su sentido mensaje.

Darío Barassi Twitter

La conductora Paula Chaves aprovechó la publicación del abogado Fernando Burlando para sumarse al pedido de justicia. "Mi amor. Que paguen TODAS", escribió la modelo junto al mensaje original.

"Declaran culpables de homicidio agravado a las inhumanas que abusaron, torturaron y asesinaron a Lucio Dupuy. No debemos olvidarnos de quiénes condenaron a muerte a Lucio con sus “negligencias”, para ellos también deben haber consecuencias", fue el mensaje de Burlando una vez leído el veredicto para las mujeres que estaban a cargo de Lucio Dupuy.