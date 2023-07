Caro Calvagni disfrutó de la playa con Nico Tagliafico y lució una microbikini ideal para el verano

La influencer aprovecha sus vacaciones para reailzar producciones de fotos y marcar tendencia con sus looks.

Carolina Calvagni se mostró vistiendo una microbikini marrón en las playas de Indonesia , donde se encuentra vacacionando junto a su esposo, Nicolás Tagliafico. La influencer lució un look ideal para el verano que sorprendió a sus seguidores, quienes reaccionaron ante el posteo en redes sociales en donde repasaron algunos momentos de su día de playa.

Carolina Calvagni cuenta en su perfil de Instagram con casi 900 mil seguidores, quienes suelen reaccionar de manera positiva a los contenidos que sube a esta plataforma. En general comparte rutinas de entrenamiento y los looks que utiliza para su trabajo y para asistir a los distintos eventos a los que asiste. Pese a estar de vacaciones, continúa marcando tendencia.

En otra de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la esposa del campeón del mundo lució un traje de baño de dos piezas en color off white. Esta prenda la hizo visible mientras caminaba en el borde de la playa con una montaña de fondo.

Virginia Gallardo posó con una microbikini con detalles en crochet y causó furor para el verano

Virginia Gallardo subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos vistiendo una microbikini celeste con detalles en crochet y caracoles que marcó tendencia. La modelo lució un traje de baño de dos piezas junto a unas gafas para el con marco blanco.

El conjunto contó con una base celeste con corpiño triangular con detalles en crochet marrón y apliques de caracoles blancos. En la parte inferior eligió una bombacha colaless ultracavada, de tiro alto, que al igual que en la parte superior también contaba con terminaciones tejidas a crochet.

A su look para pasar la tarde en la pileta le sumó unos lentes de sol de marco blanco con vidrios total black superopacos.

“Un poquito de calor para mi Argentina linda. ¿Qué team sos? ¿Verano o invierno?”, escribió la influencer en el texto del posteo. En pocas horas, la publicación llegó a sumar miles de "me gusta" y cientos de comentarios que respondieron su pregunta y elogiaron su look. Virginia Gallardo se encuentra en Miami Beach y desde ahí continúa mostrando sus looks que disfrutan sus casi 3 millones de fanáticos.

