Caro Calvagni lució una microbikini furor para el calor disfrutó sus vacaciones con Tagliafico

"No les explico lo que es este lugar”, escribió Carolina Calvagni desde Pink Beach, en la Isla Komodo ubicada en Indonesia. No sólo ella deslumbró con su look, también el futbolista llamó la atención con su short Versace. Los dos cuentan con una actividad recurrente en redes sociales y día a día van compartiendo las novedades y sus looks del viaje que se encuentran realizando por las playas paradisíacas de Indonesia.

Anitta aprovechó un viaje con amigas para lucir una microbikini tendencia en un mar paradisíaco

Anitta subió un video bailando mientras lucía una microbikini negra a bordo de un yate. La cantante sigue de viaje luego de haber participado con un show musical en la final de la Champions League. Se mostró además con otras amigas y amigos en esta embarcación disfrutando una jornada bajo el sol sobre el mar. La artista se mostró con un conjunto que incluyó un traje de baño de hilos con molde triangular con tiras que pasan por detrás de su nuca y espalda. Además acompañó su look con unos curiosos lentes rojos.

La cantante subió a su cuenta de Instagram este video en el que se la ve bailando y cantando con un grupo de amigos mientras disfrutan de una fiesta. En el texto escribió: “Es Día de los Enamorados en Brasil, pero estamos en Europa”. Este posteo ya superó los 900 mil "me gusta" y acumuló una gran cantidad de comentarios en donde sus fans elogiaron su look y el yate en el que se encontraban.

Anitta se encuentra preparando su próximo álbum, el cual lo hará junto a la disquera Republic/Universal, y seguramente pronto subirá alguna actualización de este trabajo a sus redes sociales, donde millones de fans esperan día a día sus novedades.