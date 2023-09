Carmen Barbieri se quebró al aire al responderle a Yanina Latorre.

“Siempre me tiran con eso del nombre y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, disparó la angelita.

Pero esa referencia molestó a Barbieri porque, a pesar de que todo inició por una supuesta broma que hizo Carmen respecto a la infidelidad de su hijo a Sofía Aldrey, todo de enfocó en cuestiones personales entre ambas.

Por eso, Barbieri volvió a responder: “Cómo le falta el respeto a mi hijo, de la manera que habla. Cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esto no te la voy a perdonar. Me estás haciendo pasar un mal momento desde ya varios años que si juntás los programas, ¿qué carta documento?”.

Y advirtió: “Lo que gane en el juicio, todo lo que gane porque lo voy a ganar va a ir mis queridos colegas, queridos actores que viven en la casa del teatro”. “Estoy indignada, este es mi ambiente, no es el tuyo. Yo nací en este ambiente. Yo no le arruiné la vida a nadie, no me metí en la cama de nadie”, agregó.

“Mi trabajo es digno, trabajo de artista. Siempre con mis cosas hago humor. Yo pude hablar del problema que tuve con mi marido, otros no. Tengo un humor muy irónico y muy negro. ¿Cómo no me va a doler que diga que le limpiaba el culo a Santiago?”, concluyó.

Maite Peñoñori se despidió de LAM y Ángel de Brito busca un reemplazo urgente

A pocas semanas de haberse ido de Intrusos de manera sorpresiva, Maite Peñoñori también decidió abandonar LAM y lo comunicaron al aire. Por este motivo, Ángel de Brito publicó un tuit en el que pedía a sus seguidores sugerencias para sumar una nueva angelita de reemplazo.

maite penonori.jpg Maite Peñoñori anunció a qué programa irá tras salir de LAM

Sucede que, en este caso, la angelita se va a tomar unos días de descanso para renovar energías, ya que entre ambos programas no se tomó vacaciones, y luego regresará con su silla que estará esperándola.

“A un mes de empezar, Maite arrancó con sus vacaciones. Comienza nueva ronda de reemplazo en LAM. ¿A quién les gustaría ver’”, expresó De Brito en LAM y le pidieron por distintas figuras que ya pasaron por el aire.