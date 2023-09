Yanina Latorre le contestó a Carmen Barbieri, habló con Sofía Aldrey y filtró una bomba

La exvedette había asegurado que todavía tenía vínculo con la exnovia de su hijo y que le agradecía por como lo cuidó: "Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro".

"Ninguna mujer que pasó por su vida se merece esto, ‘pero Sofía, que estuvo a tu lado tanto tiempo, que es una pareja tan linda, no se merece una lágrima por vos, no lo permito’, esto lo hablaba hace mucho cuando empezó la relación", agregó.

Por eso, al momento de contestarle, Latorre disparó contra Barbieri y Federico Bal. Contó que, durante la pelea de Barbie Vélez con su mediático, ella salió a defenderlo: “Me inmolé por él” y agregó que se dejó “operar” por la familia para que lo defiendan.

Y luego atacó a Carmen tras su comunicación con Aldrey: “No te hagas la buena con Sofía porque hoy le pregunté a ella porque dije: ‘A lo mejor yo estoy…no sé, perdida’ porque Carmen dijo: “¡Yo la amo! Entonces le pregunto: Sofi, desde que pasó lo que pasó con Carmen, que al principio, ella también se burlaba del lavarropa… ¿hablaste con ella? y me dice: ‘No solo que jamás me llamó ni me habló sino que me bloqueó el primer día".

El Trece eligió a una histórica conductora para competir por el rating de la mañana: los detalles

El canal de televisión El Trece ha tomado una decisión inesperada para continuar en la pelea por el rating, ya que habrían elegido a la histórica conductora Carmen Barbieri para que se haga cargo de las mañanas.

Durante los últimos dos años, Carmen Barbieri estuvo al frente del programa Mañanísima en Ciudad Magazine, manteniendo un nivel de audiencia muy llamativo para lo que solía tener ese canal. Por eso, desde eltrece estarían evaluando la posibilidad de quedarse con este ciclo.

El encargado de revelar este deseo fue el periodista Juan Etchegoyen, quien comenzó por asegurar: "Va a haber cambios en las mañanas del canal después de lo que fue la llegada de Fabián Doman con Bien de mañana". Al no estar satisfechos con el rendimiento de este programa, todo terminaría por cerrar para el medio.