19 de agosto de 2026 Inicio
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Axel Kicillof visitó Chaco y apuntó contra el modelo de Javier Milei: "Se está llevando puesto a las familias"

El gobernador bonaerense participó de un acto de la CGT regional, donde planteó sus diferencias con el Presidente, mostró preocupación por el elevado endeudamiento de los argentinos y aseguró que "para terminar con este experimento de la ultraderecha es fundamental escuchar a todos y construir desde abajo para arriba".

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Axel Kicillof participó con dirigentes de la CGT en un acto en Chaco. 

Axel Kicillof participó con dirigentes de la CGT en un acto en Chaco. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles la ciudad de Resistencia, Chaco, donde participó de un acto regional de la CGT junto a dirigentes locales y apuntó contra el plan económico del presidente Javier Milei: "Su modelo se está llevando puesto al sistema productivo, a los salarios y a las familias, que terminan endeudándose a tasas descontroladas para pagar los servicios, los remedios o la comida".

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La presencia del mandatario bonaerense en la provincia chaqueña es un paso más en el camino de las intenciones presidenciales de Kicillof, que viene de formar parte de la cumbre peronista con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; y el diputado peronista Máximo Kirchner.

"El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: Javier Milei y su plan económico", publicó Axel en una publicación en redes sociales, junto a imágenes con los dirigentes sindicales y locales.

Axel Kicillof&nbsp; visit&oacute; Chaco.&nbsp;

Axel Kicillof visitó Chaco.

En el continuado de críticas al modelo libertario, señaló: "Este esquema destruye la vida de los trabajadores y liquida empresas a cada minuto, rematando nuestros recursos naturales para beneficiar a unos pocos sectores que concentran riquezas infinitas".

De esta manera, pidió que "para terminar con este experimento de la ultraderecha es fundamental escuchar a todos y construir desde abajo para arriba. Gracias a los trabajadores y trabajadoras y la CGT Regional Chaco por la bienvenida y por este encuentro. ¡A organizarse para que la Argentina recupere su destino!".

El posteo de Axel Kicillof

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