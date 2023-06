Camila Homs se lamentó por burlarse de Tini Stoessel: "No me importó..."

En diálogo con La Tarde del Nueve, Camila Homs fue consultada por algo de lo que se lamente y rápidamente señaló: " Bueno, esa noche de Punta, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen ". De esta manera, sus palabras indicaron que estaba haciendo mención a la viralización más que al cántico en sí.

"Yo no soy así. Era año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría", continuó con respecto al tema. Así, la modelo y expareja de Rodrigo De Paul aseguró que le gustaría poder cambiar lo ocurrido, a pesar de los constantes rumores sobre conflictos con el padre de sus hijos.

Para finalizar, Camila Homs expresó: "No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza". En aquella madrugada, la modelo incluso sacó su celular para filmar el momento, algo que la incriminó mucho y le significó varias críticas por parte de los fanáticos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.