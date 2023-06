Rodrigo De Paul se mete en el Bailando 2023 y desafía a Camila Homs

En un principio, la modelo aseguró que no iba a participar porque no le daban los horarios para ensayar. Entonces la producción los redujo y acomodó al gusto de ella, ahí fue cuando aceptó y puso una serie de requisitos para su participación. Además, aseguran que es la mejor paga.

Pero eso no será fácil para ella, ya que en el último tiempo el tema que resurge en todas sus entrevistas tiene que ver con su romance con De Paul. Ambos fueron pareja, tuvieron dos hijos y luego se separaron tras el nacimiento de la más chica.

Sucede que, ante su participación, el futbolista fue informado por sus abogados y lo asesoraron para ponerle un bozal legal a Homs para que no hable de su relación del pasado. "Cuando querían hablar de de Paul y de Tini, Rodrigo dijo que no, mejor que no hable de nada", contó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

La cautelar detalla: "Hacer saber a la señora Camila Nicole Homs que deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar mencionar en forma figurada o de cualquier manera en medio gráfica, radiales, televisivos, redes sociales, portales de internet y plataformas digitales de streaming".

El entorno de Rodrigo De Paul, lapidario sobre el romance de Camila Homs: "No lo consigue"

Luego de estar vinculada con Carlos Benvenuto, Camila Homs confirmó su noviazgo con el futbolista José Sosa y quien no parece haberle caído bien es al entorno de Rodrigo De Paul quienes opinaron en contra de ellos y consideran que el romance “no es genuino”.

Sin embargo, desde el entorno de De Paul no están felices por el presente de la ex. El periodista Roberto Antonlín habló en Mitre Live: “Yo te digo lo que me ha contado el entorno del jugador argentino Rodrigo De Paul. A mí lo que me dicen es que Camila lo único que pretende es ponerlo celoso con este romance con Sosa”.